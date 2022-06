L'entreprise carossoise Exhibit Group révolutionne le management en se passant d'un patron

Plus de patrons mais ça marche. L'entreprise carossoise Exhibit Group propose un management plus libre pour près de 190 salariés.

C'est une entreprise azuréenne qui révolutionne le management. Exhibit Group, société de signalétique et d'imprimerie située à Carros a changé son mode de fonctionnement, il y a huit ans. La plupart des décisions sont prises par les salariés. Sept personnes pilotent la vision de l'entreprise, mais il n'y a pas de patron a proprement parler. Charlotte Rivaton est co-dirigeante de cette société et nous explique le concept.

"On a vraiment remplacé le contrôle par la confiance."

Elle nous explique le fonctionnement de l'entreprise : "L'idée est d'avoir un management plus libre, plus coopératif, plus horizontal. Les salariés prennent les décisions horizontales. Tous les salariés prennent des décisions. Ils partagent avec nous la vision de l'entreprise, le cap et le cadre de fonctionnement qu'on s'est fixé ensemble. Nous sommes une famille. Nous avons vraiment remplacé le contrôle par la confiance. C'est ça la clé."

Forte de ce succès, la société met en place une filiale "Exil" pour accompagner les entreprises, former à ce style de management.