L'entreprise Fréry de Châteauroux récupère la gestion du Labyrinthe des Monts de Guéret

Un nouveau gérant et de nouvelles ambitions pour le labyrinthe des Monts de Guéret . A partir du 1er juin, la gestion du site va être confiée à l 'entreprise Fréry basée à Châteauroux. Depuis sa création il y a 28 ans, le labyrinthe était géré par une association. Mais elle a décidé de passer la main. C'est donc cette société de l'Indre spécialisée dans la gestion d’espaces publics dédiés aux foires, marchés et campings qui prend sa suite. Elle était déjà à la tête du camping de Courtille. Elle espère rendre le labyrinthe plus attractif ces prochaines années.

Une grosse campagne de communication dès cet été

L'entreprise Fréry souhaite rendre le labyrinthe des Monts de Guéret plus visible et ainsi faire augmenter sa fréquentation. En 2022, le site a enregistré plus de 25 000 visites payantes. Pour le directeur général de Fréry Julien Marcilhac, il y a une marge de progression : " Le labyrinthe de Guéret est le plus grand labyrinthe planté d'Europe. Compte tenu de son positionnement, on estime que sa visibilité est encore trop faible", explique-t-il.

Dès cet été, elle compte donc mettre le paquet sur la communication. Le site internet va être "dépoussiéré". Des spots publicitaires devraient tourner sur les médias et le labyrinthe sera aussi plus présent sur les réseaux sociaux.

Pas de changement majeur cette saison dans le fonctionnement du labyrinthe

La nouvelle équipe se donne un an pour observer le fonctionnement du site avant de proposer des aménagements voire de nouvelles animations. Le contrat de gestion du labyrinthe dure trois ans.

En attendant on ne change pas une équipe qui gagne. Les grands événements comme la soirée d'Halloween auront toujours lieu.

Pour l'entreprise Fréry, l'objectif est d'atteindre un chiffre d'affaire de 200 000 euros d'ici trois ans. Actuellement il tourne entre 150 et 170 000 euros.