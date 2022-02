L'entreprise Market Marker va installer sa base logistique à Mably et recruter des dizaines de salariés

Yves Nicolin, maire de Roanne et président de Roannais agglomération (à gauche) et Gabriel Dahan, patron de Marker Maker (au milieu).

Le Roannais attire les chefs d'entreprises. Ce lundi, le président de Roannais agglomération et maire de Roanne Yves Nicolin a présenté en grande pompe le projet déjà bien avancé de Market Maker. L'entreprise de mobilier, dont le siège se trouve à Dardilly dans le Rhône, a déjà racheté le fabricant de canapés convertibles du Coteau Diva salon en 2020. Et son patron a aussi choisi la Loire pour y implanter son énorme base logistique.

300 salariés sur site d'ici quelques années

Gabriel Dahan, PDG de Market Maker, a investi 30 millions d'euros pour construire 49 000 mètres carrés de bâtiments, l'équivalent de sept terrains de foot, zone d'activité de Bonvert à Mably. L'entreprise veut en faire "sa" base logistique en France, alors qu'elle s'appuie aujourd'hui sur plusieurs entrepôts éparpillés dans différents départements. L'idée, c'est de tout rassembler dans la Loire, pas loin du siège rhodanien. "Les travaux de terrassement ont déjà commencé", explique le patron. "Et à la livraison fin 2022, on aura une centaine de personnes qui travailleront sur cette base logistique." Si tout se passe bien, les effectifs devraient augmenter ces prochaines années pour atteindre environ 300 salariés sur site.

"Ça va être un vrai défi de trouver les compétences et les ressources dont on a besoin dans le bassin d'emploi local", reconnaît Gabriel Dahan qui, avec les élus de Roannais agglomération, s'est déjà rapproché de Pôle Emploi. En tout cas, ces futurs embauches sont une aubaine pour tout un territoire. "On en parle pas de trois salariés avec leur Fenwick, mais de 300 personnes", explique Robert Godot, adjoint au maire de Mably en charge du développement économique. "Ils ne vont pas tout trouver sur place, peut-être qu'il y aura des embauches de l'extérieur, avec des familles qui vont venir habiter sur la région, peut-être sur Mably, et ça c'est bien pour les écoles, c'est bien pour les commerces et c'est bien pour toute la vie collective de l'agglo."

La seule chose que redoute l'élu avec l'arrivée de cette base logistique sur sa commune, c'est que le GPS ne fasse passer les camions de livraison dans le centre de Mably alors qu'il y a d'autres itinéraires possibles. Selon le patron de Market Maker, une vingtaine de poids lourds devraient aller et venir de l'entrepôt chaque jour.

De grands projets pour Diva Salon

En ce qui concerne Diva Salon, Market Market veut se servir du fabricant de canapés convertibles pour relocaliser sa production. Le mobilier était jusqu'ici fabriqué en Chine et en Europe centrale, mais ce n'est plus forcément si avantageux depuis le début de la crise du Covid-19, notamment à cause des pénuries de matières premières et des délais d'acheminement des marchandises. Chez Diva Salon aussi des recrutements sont à prévoir. Le site devrait aussi être modernisé, notamment avec l'achat de nouvelles machines.