L'entreprise sarthoise Foussier Quincaillerie connait une croissance à deux chiffres depuis près de 20 ans

Vidéo : Dominique Foussier, PDG de Foussier Quincaillerie fait le point sur l'activité de son entreprise qui va de nouveau s'agrandir.

850 salariés en France, 52 magasins, un entrepôt de stockage à Allonnes, un chiffre d'affaire de 205 millions d'euros, Foussier Quincaillerie est une entreprise sarthoise qui se porte bien. Le point sur son activité avec Dominique Foussier, le PDG.

30.000 références de produits

"On a plus de 30.000 références en stock" nous dit Dominique Foussier, le PDG de Foussier Quincaillerie, "et on vend de l'outillage,des fixations, et les produits de quincaillerie pour les métiers du bâtiment et de la maintenance, les vis, les fixations... Plus de 90% de nos fournisseurs sont européens. On a beaucoup de fabricants allemands et seulement 5% viennent de Chine. Nos clients sont des professionnels, ça va de l'artisan, à la grosse entreprise dans les différents métiers du bâtiment que ce soit le menuisier, le serrurier. On travaille aussi avec les collectivités pour la maintenance des parcs immobiliers.

Un atelier spécial pour faire du sur-mesure

"Nous avons des gammes très complètes dans nos produits et que nous livrons très rapidement" rajoute Dominique Foussier, le PDG de Foussier Quincaillerie. "Par exemple, une commande peut être passée jusqu'à 19h00 et être disponible le lendemain matin dans toute la France. Toujours dans cet objectif de services, nous faisons du sur-mesure pour nos clients, avec là aussi une promesse de délai. L'atelier compte actuellement une trentaine de personnes et nous allons doubler sa surface avec un nouveau bâtiment de 6.000m2. Cet atelier permet de fabriquer des serrures, des tiroirs, des assemblages de placard, ou encore tous les éléments d'une cuisine".

