L'entreprise sarthoise Leblanc illuminations fait les guirlandes du Mans et de la Nasa

Leblanc Illuminations est une entreprise sarthoise qui se porte bien. 150 salariés au Mans, et deux autres sites de production (Roumanie, Mexique). L'entreprise réalise plus de 22 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Le Mans, France

Il va y avoir de nouvelles décorations de Noël dans la ville du Mans. C'est ce que nous disait ce mardi matin, notre invité Eric Frély, le directeur commercial de Leblanc illuminations. C'est l'entreprise sarthoise qui a décroché le contrat cette année. Et il y aura plusieurs nouveautés.

"Il y aura pas mal de nouveautés dans le centre-ville" nous a dit Eric Frély, le directeur commercial de Leblanc Illuminations. "Ce sera dans les rues commerçantes près de la Place St-Nicolas et rue des Minimes. Et puis sur le marché de noël, il y a eu de gros efforts et on verra de grosses pièces en 3D. Je ne peux pas dire ce que c'est pour l'instant, mais ce sera des couleurs vives, rouges. On fait aussi hier soir (ce lundi), des essais sur la façade de la mairie pour projeter des images, et du texte. Ça va ressembler à ce que l'on peut voir sur les chimères mais en beaucoup plus simple. On est un peu dans la même philosophie mais avec des projecteurs de couleurs.

Du Mans à la Nasa

À l'étranger, on est leader sur le marché américain. On a même travaillé pour la Nasa. On est loin des Pères Noël traditionnels, mais on sait tout faire chez Leblanc. On leur a fait des fusées et des produits très spécifiques. C'est un beau contrat et une belle promotion pour nous, mais nous sommes aussi présent dans près de 13.000 villes françaises chaque année et on a une très belle visibilité. après, c'est aussi très important de nous montrer pour l'export.