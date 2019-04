L'entreprise Semblat de Voutezac a contribué à sauver les statues de la flèche de Notre-Dame de Paris

Voutezac, France

"On était garés dans la rue juste à côté, raconte Frédéric Peltier, le chauffeur de Semblat. J'ai même pris des photos de face parce que moi j'ai pas l'occasion de la voir souvent". Car oui travailler pour Notre-Dame de Paris c'est incroyable. Patrice Semblat avait accompagné son chauffeur ce jour-là. Son entreprise est habituée à ce genre de transport. Elle travaille très régulièrement pour la SOCRA, l'entreprise de Périgueux chargée de la restauration des statues. Mais le patron a été particulièrement impressionné cette fois. "On était tout petit à côté". Lui aussi a pris de très nombreuses photos de la cathédrale et des opérations de chargement.

Difficile d'y croire

Un souvenir très fort pour lui après ce qu'il s'est passé lundi. "Je me dis que ce sont les dernières images que j'aurai de la cathédrale dans son état initial". Et quand il regarde depuis ces photos il se dit que "ce n'est pas possible. Ça me touche, c'est un monument magnifique". Le choc est le même chez le chauffeur. Frédéric Peltier a même refusé d'y croire quand il a été prévenu de l'incendie lundi soir. "J'y étais la semaine dernière !" se dit-il encore abasourdi.

Frédéric Peltier, le chauffeur de Semblat, surveille le chargement des statues avec soin - ©Patrice Semblat

On a au moins contribué à sauver les statues" Patrice Semblat

Reste pour le chauffeur et pour son patron comme une consolation. Grace à eux notamment les 12 apôtres et les 4 évangélistes n'ont pas été détruits. Ce jeudi, 5 jours à peine avant l'incendie, les statues de cuivre de trois mètres de haut ont été démontées et descendues de la flèche pour la première fois depuis le milieu du 19ème siècle pour être restaurées par la SOCRA. "On a contribué à les sauver" se dit Patrice Semblat. Et d'ajouter "on a ce petit réconfort". Lui comme son chauffeur ont d'ores et déjà décidé de participer à la souscription lancée pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris.