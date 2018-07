Le service de chauffeurs avec réservation en ligne UBER débarque à Arcachon. L'entreprise américaine a décidé de s'implanter pour l'été dans 14 villes du littoral français et a donc coché la cité balnéaire girondine. Les explications de Rym Saker, porte-parole d'UBER France.

Arcachon, France

France Bleu Gironde : L'application UBER est disponible à Arcachon depuis ce lundi 2 juillet. Il en sera ainsi jusqu'au 31 août. Vous misez clairement sur les touristes ...

Rym Saker : Arcachon passe de 11.000 habitants l'hiver à 90.000 en été. On sait qu'il y a une demande forte de mobilité des touristes. Ces gens là ont l'habitude d'utiliser UBER chez eux. L'année dernière à la même époque 16.000 personnes avaient ouvert l'application à Arcachon pour voir si nous étions disponibles. Donc on sait que la demande existe.

Vous tablez sur combien de chauffeurs ?

C'est difficile à estimer puisque par principe les chauffeurs sont indépendants. Ce sont eux qui décident de rouler ou non. Par contre on pense que sur les deux mois de l'été il devrait y avoir plusieurs dizaines de chauffeurs. Ce sont des gens qui roulent déjà du côté d'Arcachon, à Bordeaux par exemple. Il y aura peut-être aussi des chauffeurs UBER qui voudront profiter de leurs vacances pour venir rouler à Arcachon et se faire un complément de revenu.

Pour quel type de courses ?

On se doute que les utilisateurs ouvriront l'application en arrivant à la gare d'Arcachon ou à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Une fois à Arcachon ils voudront aussi se rendre à la plage ou à la Dune du Pilat. Et puis le soir pour les sorties de restaurants et de boites de nuit.