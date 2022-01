L'entretien du patrimoine privé est l'affaire de tous, à Vernon comme ailleurs

Quinze jours après l’effondrement partiel d’un ancien hôtel à Vernon, l’expert est passé sur les lieux du sinistre et a remis son rapport, en cours d’analyse par les services municipaux. La Ville de Vernon avait en effet pris un arrêté de péril imminent, "comme une partie complète de la propriété s’était effondrée en partie sur le domaine public et engendrait de la gêne pour le domaine privé contigu" explique Juliette , la première adjointe en maire, en charge du Développement urbain, du Cadre de vie et de la Commande publique.

On prend trop souvent des arrêtés de péril - Juliette Rouilloux-Sicre

"Les propriétaires actuels et les héritiers vont devoir trouver des solutions pour mettre en place les travaux ou vendre le bien, mais, dans l’intervalle, c’est sans doute la Ville qui va être contrainte de procéder à un certains nombre de travaux de renforcement" poursuit l’élue qui ajoute que "les héritiers ont déjà pris contact avec un certain nombre de promoteurs pour étudier une nouvelle vie sur ce foncier".

La Ville de Vernon a pris un arrêté de péril imminent après l'effondrement partiel de l'ancien hôtel, rue Potard, le 9 janvier 2022 © Radio France - Laurent Philippot

"L'impôt ne devrait pas servir à une cause privée" estime Juliette Rouilloux-Sicre, adjointe au maire de Vernon Copier

Quelle obligation pour les propriétaires ?

L’entretien des immeubles privés est à la charge de leurs propriétaires mais "malheureusement, on voit bien que certains n’entretiennent pas leur propriété" détaille l’élue qui invoque plusieurs motifs : "Ça peut être des successions difficiles, des problèmes financiers ou des personnes qui ne souhaitent pas entretenir leur bien".

En cas de refus ou de défaillance du propriétaire, la collectivité peut être amené à en assumer les frais et ça peut coûter très cher, "plusieurs centaines de milliers d’euros" estime Juliette Rouilloux-Sicre car "il faut mettre en place des étaiements, du renforcement, de la sécurisation quand c’est des bâtiments qui donnent sur une voie publique". C'est le cas par exemple pour un immeuble rue Carnot pour lequel la Ville de Vernon a lancé, en octobre 2021, une procédure d'expropriation.

La sécurisation de l'immeuble rue Carnot coûte très cher à la Ville de Vernon © Radio France - Laurent Philippot

Prévenir les risques

Ce sont d’abord les services techniques de la Ville qui sillonnent les rues de Vernon, mais aussi des habitants pour prévenir les risques d'effondrement : "Quand on voit qu’une maison commence à se dégrader ou qu’il n’y a pas d’entretien, on prend attache avec le propriétaire". Généralement, ça se passe bien, d’autant la Ville "apporte parfois un support technique pour l’aider et on l’aide aussi dans ses démarches de subvention" rapporte la première adjointe. Dans les autres cas, les collectivités ne peuvent pas obliger les propriétaires à faire des travaux tant qu’il n’y a pas de péril.

Apporter une aide technique et financière

A l’instar d'autres communes, comme Évreux ou Louviers, Vernon a mis en place un plan façades dans le cœur de ville "en lien avec l’architecte des bâtiments de France" pour inciter les propriétaires à rénover leurs biens. 146 façades ont été rénovées pour une subvention totale de 215.000 euros. Des arrêtés d’injonction sont même pris si les propriétaires ne font pas leur ravalement, "c’est une obligation tous les dix ans" rappelle Juliette Rouilloux-Sicre. La Ville de Vernon indique avoir montré l’exemple, en procédant à la rénovation de la façade de l’hôtel de Ville.