L'environnement au centre des assises de l'automobile au Mans

Les assises de l'automobile se tiennent ce mardi et mercredi sur le circuit du Mans. Pour la 2ème édition, des constructeurs, des distributeurs, et des spécialistes de la question énergétique sont réunis. Et quand on dit 24h du Mans, on peut aussi parler environnement.

L'ACO, l'automobile club de l'Ouest, organisateur des 24h du Mans et des assises de l'automobile qui se tiennent ce mardi et mercredi sur le circuit veut valoriser son travail sur l'environnement.

Pendant ces deux jours, tous les spécialistes de l'automobile sont réunis pour échanger sur la voiture de demain.

Alors, quand on voit plus d'une soixantaine de voitures engagées sur la course pendant 24h et plus de 250.000 spectateurs sur la semaine, on ne pense pas forcément au développement durable. Et pourtant, les organisateurs des 24h du Mans travaillent déjà depuis plusieurs années sur l'environnement et la limitation des émissions de CO2.

Voilà à quoi ressemble un réservoir à hydrogène © Radio France - Olivier Estran

Le circuit du Mans : un laboratoire test en matière d'innovations

Ça fait maintenant plus de deux ans que l'ACO a mis en place une stratégie pour améliorer et diminuer les émissions de CO2, pour lutter contre le dérèglement climatique.

Jérome Lachaze, le responsable environnement de l'ACO rappelle que l'Automobile Club de l'Ouest a toujours été un laboratoire en terme d'innovations. C'est d'ailleurs au Mans que les premières voitures hybrides ont été testées par Audi. Par ailleurs, les voitures à hydrogène sont développées depuis trois ans. Et l'ACO voudrait qu'en 2025, les voitures à hydrogènes soient capables de concourir dans les meilleures catégories.

Un carburant propre

L'année prochaine, les 24h du Mans auront un carburant 100% renouvelable pour les voitures. Il y aura une réduction de 65% des émissions de CO2. Une nouveauté et une première sur une course internationale grâce à un partenariat avec Total Energies.

Valoriser les modes de transports propres pour les spectateurs

L'ACO réfléchit également à accompagner les visiteurs sur leur venue au Mans avec une valorisation du train, et du tramway sur l'arrivée du circuit. Et puis pour l'année prochaine, un partenariat a été signé avec l'automobile-club du Danemark. Il devrait fournir une centaine de véhicules électriques. Une partie du circuit devrait être dédié à LA voiture électrique.

