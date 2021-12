L'Ehpad de Laignes dans le nord Côte-d'Or sauvé de la fermeture

L'Ehpad de Laignes dans le nord Côte-d'Or va poursuivre son activité! L'établissement de santé, épinglé pour sa mauvaise gestion par la cour régionale des comptes, "était quasiment menacé de fermeture" rappelle François Sauvadet. Le président du Conseil Départemental de la Côte-d'Or est venu annoncé ce "sauvetage" en personne ce lundi 6 décembre 2021, à Laignes, accompagné du maire de la commune, également président du Conseil d'administration de l'établissement de santé et du représentant de l'ARS.

De gauche à droite, Damien Patriat de l'ARS, François Sauvadet le président du Conseil Départemental de la Côte-d'Or et Jean-Michel Antoni, le maire de Laignes. © Radio France - Stéphanie Perenon

Une enveloppe débloquée en urgence par le Département

Un "sauvetage" réalisé par le Conseil Départemental de la Côte-d'Or en accord avec l'Agence Régionale de la Santé de Bourgogne-Franche-Comté. Les élus du Département ont voté récemment le déblocage d'une enveloppe d'1million 300.000 d'euros tandis que l'ARS va apporter 500.000 euros. Un financement qui doit permettre dans un premier temps de finir les travaux de modernisation et d'accueillir davantage de résidents à partir de 2023.

Et un rachat des bâtiments par le Département

Et fait plutôt rare, le Département a décidé de racheter l'Ehpad. Son président François Sauvadet est venu l'annoncer à Laignes. "Pour permettre à cette structure d'exister dans la durée et pour éviter que les prix à la journée n'augmentent trop fortement, nous allons racheter cet établissement. Cela va aussi soulager la dette de la commune, et donc nous avons demandé aux Domaines de nous faire une estimation et nous allons racheter pour le coût de l'endettement, ce qui va assurer sa pérennité."

Soutien financier de l'ARS

Une pérennité également assurée grâce à l'aide financière de l'ARS à hauteur de 500.000 euros. Une somme débloquée dans le cadre du Ségur de l'investissement. Mais ce rachat de l'établissement de santé par le Conseil Départemental, qu'est ce que ça change pour les résidents et les personnels ? "Rien au quotidien" répond Damien Patriat, le directeur de l'Autonomie de l'ARS. "Dans la gestion des résidents ça ne change rien, et pareil pour les salariés ils restent sous le même statut. Ce qui change c'est que le Département assume pleinement la politique immobilière qui est de sa compétence mais ça permet aussi à cet établissement qui était en grande difficulté financière d'avoir des perspectives."

Soulagement de la mairie et des familles

Un vrai soulagement pour le maire de Laignes, Jean-Michel Antoni, qui est aussi le président du Conseil d'administration de l'Ehpad. "C'est un soulagement pour tout le monde, ceux qui ont un proche qui y résiden et ceux qui y travaillent. On va pouvoir terminer les travaux et offrir la possibilité aux vieilles personnes de venir dans cet Ehpad sur leur territoire là où ils ont vécu toute leur vie."

Des annonces qui redonnent aussi le sourire aux familles des résidents, très inquiets jusqu'ici comme Jean-Claude Thomas dont la mère et la sœur sont résidentes de l'Ehpad depuis plus d'un an. Au-delà de son cas personnel, Jean-Claude Thomas le sait car il est aussi premier adjoint au maire de Laignes, cet établissement de santé est essentiel en terme de territoire. "L'Ehpad de Laignes est très important en terme de territoire car ça fait vivre beaucoup de monde, de la pharmacie, au aux médecins. Tout le monde en profite."

Jean-Claude Thomas, 1er adjoint à Laignes est également soulagé de voir l'Ephad poursuivre son activité car sa mère et sa sœur y sont résidentes © Radio France - Séphanie Perenon

Avec cette aide financière, l'Ehpad de Laignes compte augmenter sa capacité en passant de 53 à 59 places. Ces six places supplémentaires vont s'ouvrir progressivement à partir de janvier prochain, dès que les travaux seront terminés. Un Ehpad où les prix sont assez élevés regrettent de nombreuses familles, " le prix d'une chambre c'est 2400 euros par mois et c'est beaucoup au regard du pouvoir d'achat sur ce territoire" reconnait Marc Le Clanche, le directeur par intérim de l'Ehpad de Laignes. Mais pour celui qui est aussi directeur des Centres hospitaliers de Semur en Auxois et de la Haute Côte-d'Or, "sans ce sauvetage par le Conseil départemental et l'ARS, les prix auraient encore augmenté et l'Ehpad aurait été déserté."

Retrouvez le Dossier + INFO consacré au sauvetage de l'Ehpad de Laignes sur les ondes de France Bleu Bourgogne ce mardi 7 décembre 2021 à 6H46 et 8H16.