L’épicerie du village de Visan devient le dix-neuvième La Poste Relais chez un commerçant en Vaucluse

Le bureau de poste du village a définitivement fermé ses portes fin Novembre. Le mardi 3 décembre, l'épicerie à l'enseigne" Votre marché" a pris le relai au terme d’une négociation entre la mairie et La Poste avec l’accord du commerçant. Les opérations postales les plus courantes sont proposées.

Visan, France

La devanture de « Votre marché » arbore désormais les couleurs jaunes postale. Dans la boutique entre deux rayons un guichet a été installé par La Poste avec son terminal informatique et une balance assorti d'un présentoir. C’est la solution qui a été retenue pour conserver un service postal explique le maire Eric Phetisson : « Ça fait bien quelques années que nous étions en relation avec La Poste qui nous explique que financièrement le bureau de poste coûte très cher et n’est plus rentable. Voilà nous avons traîné un petit peu parce que c’est encore un service publique qui ferme dans une petite commune et on sait que la population en a besoin ».

Seulement la convention entre l’association des maires de Vaucluse et La Poste prenant fin le 31 Décembre, la municipalité s’est inquiétée qu’en plus de la fermeture de son bureau de poste, elle n’ait plus de solution de rechange qui lui soit proposée.

Sur le Vaucluse nous perdons 7 % de fréquentation en moyenne chaque année dans nos bureaux - communiqué de La Poste

La Poste Relais chez un commerçant propose les opérations les plus courantes

L’installation de la Poste Relai Epicerie « Votre marché » est aussi pour le commerçant une opportunité d’attirer de nouveaux clients dans une boutique soumis à la concurrence des grandes surfaces voisines précise le maire. L’épicier touche une indemnité mensuelle fixe de 328 € et reçoit une petite commission sur les produits commerciaux de la marque postale qui lui fournit matériels et imprimés.

Le commerce ferme uniquement le lundi et n’est ouvert qu’en matinée les jeudis, samedis et dimanches. Des timbres aux emballages collisimo à l’achat, on y dépose également ses courriers ou recommandés et colis. Des retraits et versements d’espèces sur CCP et compte épargne sont possible mais dans la limite de 350 euros hebdomadaires.

Le Vaucluse comptabilise encore 83 bureaux de poste au total, mais aussi avec celui de Visan 19 postes relais dans un commerce et 37 agences postales communales qui ont aussi remplacé des bureaux fermés.

L'épicerie "Votre marché" à Visan est désormais un relais-poste © Radio France - JM Le Ray