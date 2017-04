La boutique d'aide alimentaire a failli disparaître faute de bénévoles. Heureusement des gens de bonne volonté se sont récemment manifestés pour que l'activité perdure.

Quelle bonne nouvelle pour les 60 à 65 familles du nord Mayenne qui bénéficient de ce service. Elles avaient pris un coup de massue en début d'année quand de nombreux bénévoles avaient annoncé vouloir passer la main. L'épicerie sociale était alors sérieusement menacée. Un appel à la solidarité a alors été lancé et France Bleu Mayenne l'avait relayé. Tout s'est éclairci il y a quelques jours lors d'une réunion. Plusieurs personnes ont décidé d'investir un peu de leur temps dans l'association qui gère l'établissement.

L'épicerie sociale du Horps est sauvée explique sa responsable Catherine Paillard

L'autre bonne nouvelle c'est le déménagement début mai dans des locaux plus grands et plus fonctionnels. L'épicerie sociale va quitter Le Horps pour s'installer dans l'ancienne trésorerie de Lassay-les-Châteaux.