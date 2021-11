L’Épicerie sociale et solidaire a rouvert ses portes à Dijon pour les étudiants précaires

Face à la précarité étudiante, la Fédération Étudiante de Bourgogne Inter-Associative (FEBIA) continue de se mobiliser pour les étudiant·e·s. Le 4 novembre, l’Épicerie Sociale et Solidaire, créée par et pour des étudiant·e·s a rouvert ses portes. Elle se trouve désormais sur le campus Montmuzard de l’université de Bourgogne, au niveau de la résidence Buffon.

L'Épicerie sociale et solidaire, qu'est-ce c'est ?

L’Épicerie Sociale et Solidaire a vu le jour lors du deuxième confinement, sous le nom d’épicerie temporaire. La situation était urgente. Ce sont près de 500 étudiant·e·s fragilisé·e·s par la crise sanitaire, la perte d’emploi et de liens sociaux qui ont été aidé.e.s l’an passé. La précarité persiste, l’action de la FEBIA se poursuit. Ce projet a pour finalité de construire un lieu d’entraide et d’échange afin de lutter contre la précarité économique et sociale.

Une épicerie solidaire est un établissement ressemblant à un commerce de proximité en tout points sauf un : le prix des produits. Approvisionnés par des banques alimentaires, des dons, des supermarchés et des producteurs locaux on peut y retrouver tous les produits d’une supérette :

Des denrées alimentaires variées (fruits et légumes frais, produits laitiers, féculents, etc)

Des produits courants (produits d’entretien)

Des produits d’hygiène (savon, gel douche, dentifrice, protections hygiéniques, etc)

La différence tient au prix

Dans une épicerie solidaire les produits sont vendus entre 10 et 20% de leur prix dans le commerce voir à un prix symbolique. Cette contribution financière bien que faible permet de préserver la dignité des personnes bénéficiaires mais également de leur apporter la possibilité de choisir librement leurs produits. De plus, l'accès à une épicerie solidaire dépend du reste à vivre de chacun. Il s’agit de la somme quotidienne dont dispose une personne après avoir retiré de ses revenus l’ensemble de ses dépenses. Les revenus correspondent aux salaires, bourses et aides perçus. Les dépenses sont toutes les obligations d’une personne de son loyer et ses factures à ses abonnements de transports et de téléphonie mobile/internet. Le tout est divisé par 30 pour le nombre de jours dans un mois.

Reste à vivre = (Revenus - Dépenses) / 30

La somme obtenue est le reste à vivre quotidien d’une personne. En dessous de 7,50€ par jour, tout étudiant peut être bénéficiaire de l’épicerie sociale. L’ensemble de cette procédure nous a guidés et décidés pour ce système respectueux de la liberté et de la dignité de chacun.

Une structure en pleine transition pour devenir une AGORAé

Cette épicerie solidaire est désormais associée à un lieu de vie. La Fédération Etudiante de Bourgogne Inter-Associative souhaite aller au-delà des prix réduits en accompagnant les étudiant.e.s dans leur projet pour sortir de la précarité. Pour ce faire, le suivi social est placé au cœur de la démarche. Elle continue d’accompagner les étudiant·e·s précaires. Ses partenaires, le GESB, l’ANDES, la FAGE, la soutiennent dans sa lutte contre la pauvreté dans le milieu étudiant, notamment par le prêt gratuit de locaux afin de mener nos actions. La Croix Rouge Française de Dijon prolonge son support logistique à l’épicerie, la Banque Alimentaire de Côte d’Or et Pomona lui permettent de fournir aux étudiant·e·s des produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien ménager de -70% à -90% des prix du marché.

Les locaux restent provisoires, des travaux sont à réaliser mais la lutte contre la précarité étudiante continue pour la FEBIA partout où elle peut agir. Elle promet d'ailleurs que son action continuera tant que les étudiant·e·s seront en situation d’insécurité.