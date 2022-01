L'EPIDE de Val-de-Reuil désormais ouvert aux bacheliers et jeunes dès 17 ans

C'est la nouveauté depuis le mois d'octobre 2021, l'EPIDE de Val-de-Reuil recrute à partir de 17 ans, contre 18 auparavant et aussi au niveau Bac, alors que jusqu’à présent, les volontaires devaient avoir, au plus, un CAP ou un BEP. Créé il y a seize ans, l'EPIDE de Val-de-Reuil, d'une capacité de 210 places, accueille actuellement une petite centaine de volontaires, originaires de l'Eure, d'Eure-et-Loir, de Seine-Maritime et des Yvelines, sur un site de cinq hectares, ancien centre de formation de France Télécom, situé voie du Futur, presque un nom prédestiné. "On les accueille tous les mois, une trentaine de jeunes peuvent intégrer l'établissement" explique Carole Franjus, chargée de recrutement des volontaires. Les profils des volontaires sont variés, "que l'on souhaite uniquement venir passer le permis, que l'on cherche une solution d'emploi ou de formation, une aide au niveau du logement".

Ils sont nourris, logés, blanchis et ils ont une allocation tous les mois de 500 euros - Carole Franjus

Cette allocation de 500 euros, c'est aussi une nouveauté annoncée en janvier , elle était jusqu'à présent de 300 euros.

Jarod Wurtz est très content de sa chambre, avec salle de douches et toilettes et même un grand balcon © Radio France - Laurent Philippot

Les volontaires sont internes du lundi au vendredi et d'ici la fin de l'année, ils auront la possibilité de rester toute la semaine à l'EPIDE.

Un accompagnement individualisé

Il n'y a pas vraiment de parcours type à l'EPIDE de Val-de-Reuil, "ça va dépendre de votre projet professionnel et des compétences que vous avez quand vous intégrez l’établissement" détaille Pauline Thierry, formatrice en enseignement général, avec "une évaluation faite avec le volontaire pour adapter son parcours pédagogique à son profil et à son projet".

Uniforme de rigueur aussi, le même que les volontaires, pour Carole Franjus et Pauline Thierry © Radio France - Laurent Philippot

Si les profils sont variés, les projets le sont aussi. Jarod Wurtz, habitant de Val-de-Reuil, a suivi les traces de sa sœur, également volontaire à l'EPIDE. "Je ne savais pas quoi faire, je me faisais refuser partout" explique le jeune homme de 19 ans qui veut travailler dans un garage comme carrossier :

Mais le problème, je n'ai pas le permis et pas de permis, pas d'emploi - Jarod Wurtz

La salle de formation où les volontaires apprennent le code © Radio France - Laurent Philippot

Arlindo Sanches Cabral, bachelier, mais qui n'a pas réussi à intégrer un BTS, veut travailler dans la fibre optique, mais il n'a pas le permis non plus. Il est donc déjà venu à l'EPIDE pour passer son code, gratuitement. Il a d'ailleurs réussi l'examen cette semaine. Le permis est largement financé par l'établissement et le reste à charge des familles est de 150 euros.

Il y a même un simulateur de conduite © Radio France - Laurent Philippot

Eva Baker Gomis est arrivée à l'EPIDE mi-octobre. Du jour au lendemain, elle quitte son lycée en cours d'année scolaire,"l'école, c'est pas pour moi. J'ai préféré venir à l'EPIDE pour ne pas perdre de temps et passer le bac en candidat libre" raconte la jeune femme venue des Yvelines, et qui aspire à faire carrière dans l'armée de terre. Evan Tixier, 19 ans, originaire de Canteleu (Seine-Maritime). a lui arrêté l'école à douze ans : "J'ai enchaîné beaucoup de formations, mais ça ne me plaisait pas, je ne faisais pas plus de trois mois" raconte-t-il. Le Cantilien est à Val-de-Reuil depuis quatre mois et semble avoir trouvé ses marques alors qu'il veut devenir agent de sécurité :

L'autorité, ce n'était pas mon fort. Au début l'uniforme, je ne kiffais pas et maintenant, je m'en fiche. L'EPIDE, c'est un peu ma dernière chance - Evan Tixier

Tous les vendredis, à 6H45, les volontaires se retrouvent devant l'établissement pour le lever des couleurs © Radio France - Laurent Philippot

L'EPIDE de Val-de-Reuil dispose de nombreuses installations sportives, dont une salle de cardio, idéal pour se remettre en forme © Radio France - Laurent Philippot

La vie quotidienne et en formation est organisée en sections d'une dizaine de volontaires qui vont passer plusieurs mois ensemble. Un premier contrat de huit mois est signé, renouvelable deux fois. Les prochains entretiens pour intégrer l'EPIDE de Val-de-Reuil auront lieu le 25 janvier pour une rentrée à partir du 1er février.