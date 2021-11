Covid-19 : le taux d'incidence en hausse dans le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine

Comme partout en France, l'épidémie de Covid-19 repart à la hausse en Bretagne. Dans son bulletin hebdomadaire, l'Agence Régionale de Santé indique que le taux d'incidence atteint les 54,7 cas pour 100 000 habitants, une hausse de 8,3 points en une semaine.

C'est surtout dans le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine que le taux d'incidence remonte : 12 points de plus pour le premier, 18 pour le second, qui affiche désormais 75,6 pour 100 000 habitants. Le Finistère reste lui le département breton au plus faible taux, avec 33,9 cas. Quant aux Côtes d'Armor, le taux d'incidence s'élève à 44,1.

Dans les hôpitaux, on compte cinq hospitalisations supplémentaires en réanimation par rapport à la semaine dernière. Six patients sont morts de la maladie cette semaine.

Côté vaccination, au 3 novembre, 82,6% de la population bretonne a reçu au moins une dose, tous âges confondus.