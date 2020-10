L'épidémie de Covid-19 prive les Restos du cœur d'une partie de ses bénévoles

À Nantes, il manque une cinquantaine de bénévoles pour assurer la collecte des Restos du cœur avant la campagne d'hiver. À cause de l'épidémie de Covid-19, beaucoup de retraités préfèrent ne pas aller à l'entrée des supermarchés.

Sophie et Jean-Michel, bénévoles aux Restos du cœur

Les Restos du cœur cherchent d'urgence des bénévoles, à Nantes, pour la collecte dans les supermarchés qui a lieu vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 octobre. Avec l'épidémie de Covid-19, pas mal de bénévoles habituels manquent à l'appel : des retraités qui sont des personnes à risque et qui sont obligées de renoncer à assurer la collecte. C'est pour le vendredi qu'il manque du monde - une cinquantaine de personnes - parce que pour le samedi et le dimanche, les actifs et les étudiants ont bien répondu présents.

Ils m'ont dit : Maman, n'y va pas

Sophie fait partie des bénévoles qui ont préféré renoncer. Elle ne veut pas inquiéter ses enfants : "Ils m'ont dit, Maman, n'y vas pas, n'y vas pas. Parce que le virus circule quand même beaucoup dans notre région, malheureusement. J'ai 73 ans, je suis en bonne santé, mais on ne sait jamais".

On a distribué tout ce qu'on a collecté en mars. Alors que d'habitude, à cette époque, on a encore du stock

Alors pour la première fois depuis de longues années qu'elle est bénévole aux Restos du cœur, elle ne sera pas à l'entrée d'un supermarché. "Je suis un petit peu triste". Surtout qu'avec la forte hausse du nombre de bénéficiaires, elle sait que cette collecte est très importante. Jean-Michel Griffon, qui en est le responsable, confirme : "la collecte de mars a été plutôt bonne parce qu'on était qu'au début de la crise. On a fait 161 tonnes, ce qui est dans notre moyenne. Mais ces 161 tonnes, entre mars et la fin de l'été, elles ont disparu, alors que d'habitude, à cette époque, on a encore un peu de stock".

Davantage d'actifs et d'étudiants pour assurer la collecte

C'est aussi pour elle que Sophie est un peu triste : "Parce que je me prive du contact de gens avec qui j'ai l'habitude de faire les collectes tous les ans. Mais bon, je ne suis pas irremplaçable ! D'autres bénévoles vont me remplacer et qui vont collecter, j'en suis sûre, beaucoup, beaucoup d'aliments".

La collecte étendue au dimanche matin

C'est effectivement le cas, parce que s'il manque des retraités pour la collecte du vendredi, il y a en revanche beaucoup d'actifs et d'étudiants qui se sont inscrits pour le samedi et le dimanche. Jean-Michel Griffon espère que ça permettra d'augmenter un peu le tonnage : "je ne fixe pas d'objectif parce que nous ne sommes pas une entreprise. Mais cette année, nous serons aussi présents le dimanche matin, ce qu'on ne fait pas toujours et j'espère que ça nous permettra d'atteindre les 165 tonnes".

Si vous avez un peu de temps à donner aux Restos du cœur le vendredi 9 octobre, vous pouvez vous inscrire via leur site internet.