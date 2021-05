Coronavirus : l’épidémie recule en Côte-d'Or et les autotests débarquent au lycée

Ce n'est pas encore la libération, mais la pression se relâche doucement pour le personnel médical: on compte aujourd'hui 207 personnes hospitalisées à cause du coronavirus en Côte-d'Or. C'est 23 de moins en une semaine. 45 personnes sont en réanimation, là le recul est plus léger, c'est 4 de moins en une semaine. Cette tendance est la même sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté comme le détaille le bilan hebdomadaire dressé par l'Agence régionale de santé :

C'est un bon signe: partout, c'est la décrue - Agence Regionale de Santé

Des autotests au lycée

A partir de ce lundi 10 mai, les lycéens vont pouvoir se dépister eux-mêmes. Tous les établissements ont reçu des autotests, et chaque lycée va proposer deux séances par semaine. Il s'agit de tests nasal, avec un écouvillon, mais le rectorat promet que ce sera "simple a utiliser et indolore". En tout cas, ce sera toujours encadré par un adulte. L'autotest n'est pas obligatoire pour les élèves, et il faudra bien sûr l'autorisation des parents.

Et pour les associations caritatives.

De son côté la ville de Dijon offre 3000 autotests à sept associations qui aident régulièrement les plus fragiles. Ces autotests seront remis mardi au Secours populaire, le Secours catholique, les Restos du cœur, la SDAT, Epi’sourire et Le cœur dijonnais. "Ces tests antigéniques normalement payants allient rapidité d’utilisation et de résultat. Ils sont un complément aux test PCR pour contribuer à freiner la circulation du virus" précise la mairie de Dijon dans un communiqué.