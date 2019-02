L'épidémie de grippe atteint son pic cette semaine dans l'ouest de l'Occitanie

Occitanie, France

C'est le pic de l'épidémie de grippe en ce moment chez nous. Selon le réseau Sentinelles, plus de 500 cas pour 100 000 habitants sont recensés dans le Gers, la Haute-Garonne et l'Ariège, et entre 250 et 500 cas pour 100 000 habitants pour le Lot, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et l'Aveyron. Dans les salles d'attente des cabinets médicaux, les patients grippés s'accumulent.

Maurice Ségalas est médecin généraliste dans le Gers, à Gimont. Il explique que les patients grippés ont commencé à se précipiter dans son cabinet il y a 15 jours : "Tous les patients ne viennent pas voir le médecin, certains prennent des médicaments chez eux et se reposent. En revanche d'autres patients tolèrent mal la maladie, sont fatigués, ont des fièvres qui ne chutent pas, des toux persistantes, ils s'inquiètent et on essaie de les rassurer, on les examine pour être sûr qu'il n'y a pas autre chose."

Capture d'écran du site internet sentiweb.fr -

Les gestes recommandés par Santé publique France pour limiter la transmission du virus :