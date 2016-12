L'épidémie de grippe progresse dans le Nord-Pas-de-Calais

Le Nord-Pas-de-Calais n'est pas épargné par l'épidémie de grippe. Le réseau Sentinelles a comptabilisé 250 cas pour 100 000 habitants.

Prenez vos précautions : la grippe est là dans le Nord-Pas-de-Calais et elle devrait rester. Aucune région de France n'est d'ailleurs épargnée. Chez nous, on compte environ 250 cas pour 100 000 habitants. L'épidémie est précoce par rapport à l'an dernier et pourrait durer pendant 3 mois. Maux de tête, fièvre, fatigue, courbatures : si vous reconnaissez ces symptômes, n'hésitez pas, allez chez le médecin.

L'épidémie de grippe n'épargne aucune région

Alors que de nombreux cabinets médicaux restent fermés pendant les vacances, les malades courent à la permanence de SOS Médecins à Lille, où le Docteur Louchi leur donne ses conseils, plein de bons sens.

Pour ne pas contaminer les autres, il faut tousser dans son coude et non pas dans ses mains, pour éviter les projections. Eviter de se toucher, de s'embrasser et se laver les mains très régulièrement.

Si vous êtes déjà grippé, il y a des chances pour que vos proches le deviennent aussi.

Il faut garder le lit, c'est le repos qui tue les microbes. Il faut bien s'hydrater, respirer de la vapeur d'eau, prendre du paracétamol trois fois par jour.

Rappelons que le vaccin de la grippe est fortement conseillé, surtout pour les personnes fragiles, enfants en bas âge ou personnes âgées. Ce vaccin n'empêche pas d'attraper la grippe mais la maladie sera alors beaucoup moins virulente.