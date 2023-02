"L'épilepsie n'est pas ce que vous croyez" : au Mans, Epilepsie-France lutte contre les préjugés de la maladie

60 millions de malades dans le monde, 600.000 en France, dont la moitié de moins de 20 ans. Voilà les chiffres de l'épilepsie, une maladie neurologique, "encore méconnue", d'après Sébastien Dubreil, le président du pôle sarthois d'Epilepsie-France. Nombre d'idées reçues et de préjugés existent encore sur cette pathologie. Avec de lourdes conséquences, comme le rejet des employeurs.

"Bousculons les préjugés"

C'est l'ambition de l'association qui chaque année tient des stands d'information pour le grand public partout en France. La journée est le 13 février, mais au Mans, le stand s'est tenu samedi 11 février. Le week-end, pour pouvoir toucher plus de monde. Car, c'est au niveau du grand public que demeurent les plus grands préjugés liés à cette maladie.

"L'épileptique se mord forcément la langue, il s'urine forcément dessus au moment d'une crise. C'est forcément quelqu'un de possédé. C'est totalement faux. Un épileptique, c'est une personne dite normale, à qui la maladie est tombée de dessus du jour au lendemain", constate Sébastien Dubreil. Pour les gens, c'est une maladie "forcément héréditaire" alors que non, explique celui qui a été diagnostiqué à l'âge de 18 mois. C'est une maladie qui peut toucher tout le monde, peu importe l'âge. Et dans 6 cas sur 10, on ne connaît pas la cause. Les symptômes sont, entre autres, les crises avec convulsions, et les absences de conscience.

Les employeurs réticents à l'idée d'embaucher des personnes épileptiques

Et ces préjugés ont de nombreuses conséquences sur la vie des malades, notamment leur vie professionnelle. C'est le cas d'Elodie Blossier. Cette femme de 39 ans, reconnue handicapée en raison de son épilepsie, ne trouve pas de travail depuis l'âge de 23 ans. Elle cherche à travailler "dans des endroits calmes, dans une bibliothèque ou une librairie par exemple", mais sa maladie "freine vraiment les employeurs, j'ai essayé, mais ça n'a jamais marché", souffle-t-elle.

Pour Sébastien Dubreil, "les amendes ne sont pas assez dissuasives" pour obliger les entreprises à embaucher 6% de personnes handicapées, comme l'indique la loi. "Les gens ont peur de l'épilepsie et des conséquences sur le travail. Pour eux, une personne en crise va forcément être absente. Ce qui est totalement faux, ça dépend des formes d'épilepsie", explique l'homme de 39 ans, embauché à temps plein dans une entreprise de comptabilité. Pour lui, les médicaments sont très efficaces : ils stoppent une crise en 15 secondes.

Autre revendication de l'association : un meilleur réseau de médecins neurologues pour diagnostiquer au mieux la maladie. Aujourd'hui, à l'hôpital du Mans, il y a seulement deux médecins neurologues, au lieu de l'effectif de base de huit.