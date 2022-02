L'épilepsie, une maladie méconnue. Journée d'information au CHU de Grenoble

A l'occasion de la journée internationale de l'épilepsie, ce lundi, le CHU de Grenoble et les associations de soutien aux épileptiques, Epilepsie-France et EFAPPE, ont diffusé des messages auprès du grand public. Selon eux, le public aurait "peur" des épileptiques en crise, une forme d'appréhension. Parce qu'une crise peut être très spectaculaire et que le quidam se sent impuissant. Environ 5% de la population aura une seule crise dans toute sa vie. Mais 1% de la population souffre d'épilepsie chronique, une maladie qui frappe surtout les jeunes et les anciens et dont on ne connait pas encore toutes les causes. Selon Laurent Vercueil, neurologue au CHU de Grenoble, " C'est une maladie très méconnue qui charrie beaucoup de connotations péjoratives qui sont infondées et qui contribuent à peser sur les épaules des personnes épileptiques. Quelqu'un qui est épileptique n'est pas en mesure de contrôler son comportement, et peut faire des choses bizarres. Certaines crises vont entrainer une perte de connaissance, mais c'est une minorité "

Un maladie d'origine génétique ou accidentelle

"Il y a plusieurs causes, poursuit Laurent Vercueil, la présence d'une lésion cérébrale, notamment chez les personnes plutôt âgées. L'AVC est une cause assez fréquente d'épilepsie. Chez les jeunes on est plutôt devant des causes qu'on va qualifier de génétiques. Il n'y a pas de lésion mais le cerveau est prédisposé à faire des crises. Avec les médications actuelles on traite 70% des gens de manières efficaces. Grace au médicament, la personne ne fera plus de crise et sa vie sera normale. ça laisse sur le carreau presque un tiers des patients qui malgré les traitements vont continuer à faire des crises".

Laurent Vercueil, neurologue Copier

On est toujours à la recherche d'autres solutions thérapeutiques pour améliorer leur sort. L'équipe d'Antoine de Paulis est à la pointe de la recherche de solutions qui ne soient pas médicamenteuses, mais qui vont aller cibler les réseaux épileptiques, c'est à dire les circuits dans le cerveau qui sont à l'origine des crises et comment on peut arriver à modifier leur comportement pour qu'ils ne soient plus en mesure de faire des crises. et puis il y a des recherches au niveau génétiques pour arriver à comprendre pourquoi un cerveau se met à faire des crises au cours de son développement"

Bernard Thomas, est parent et responsable d'EFAPPE-épilepsies, une association de soutien aux familles d'épileptiques sévères. Selon lui, la plupart du temps la crise passe en moins de 5 minutes . il l'explique à Gérard Fourgeaud