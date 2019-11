L'épouse de Léopold Sédar Senghor, Colette Senghor, est décédée à Verson

Verson, France

"Colette Senghor était une femme de l'ombre, une sentinelle auprès du président, c'était quelque part sa muse", se remémore avec émotion le maire de Verson Michel Marie, "mais elle a participé grandement à la vie locale pendant près de cinquante ans." Le couple s'était définitivement installé dans la commune calvadosienne, située près de Caen, au début des années 80 après y avoir séjourné régulièrement durant les vacances. Une femme "partie dans la sérénité et la paix après avoir été malade durant six ans" souligne l'élu.

Léopold Sédar Senghor, défenseur de la négritude

Colette Hubert s'était mariée à Léopold Sédar Senghor - dont c'était la deuxième union - en 1957 et ils avaient eu ensemble un fils, décédé depuis. Léopold Sédar Senghor a été durant plus de vingt ans, de 1960 à 1980, président de la République du Sénégal. Élu à l'Académie Française, considéré comme l'un des pères fondateurs de la Francophonie, il était un fervent défenseur de la négritude, ce courant littéraire et politique, créé durant l'entre deux-guerres par le Martiniquais Aimé Césaire et qui rassemblait des écrivains francophones noirs. Avec la disparition de Colette Senghor, c'est une page de l'histoire locale qui se tourne.