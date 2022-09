L'épreuve de natation du thriathlon des Corsaires annulée en raison de la mauvaise qualité de l'eau

C'est un triathlon qui se transforme en duathlon. En raison de la mauvaise qualité des eaux relevée ce vendredi au cours d'analyses, l'épreuve de natation du triathlon des Corsaires est annulée. Près de 800 personnes sont attendues à Ciboure ce samedi 1er octobre pour cet événement.

"L'Aviron Bayonnais Triathlon regrette profondément cette situation indépendante de sa volonté, pour tous les nombreux triathlètes qui seront présents et qui ne pourront nager dans le cadre magnifique de la baie. Tous les bénévoles seront toutefois totalement investis pour faire de cet évènement une fête sportive, autour du vélo sur la corniche et la course à pied autour de la baie" réagit l'organisation.

Pour autant, les autres épreuves sont bien maintenues, tout au long de la journée, avec plusieurs parcours proposés. Le détail est à retrouver sur le site de l'événement.