L'Equeurdrevillais Jérémy Guillerm va tenter de décrocher sa ceinture noire de parakaraté

Dans la vie, Jérémy Guillerm est un des dix ambassadeurs Cap Cotentin. "Depuis janvier, mon rôle est de vérifier l'accueil dans les bus, la conduite du chauffeur, si la signalétique n'a pas de défaut... En gros, j'essaye de me mettre à la place d'une personne mal-voyante, malentendante... Et si je vois quelque chose qui cloche, je le note et je le fais remonter par mail", explique l'Equeurdrevillais de 42 ans. Mais sa vie passe aussi par les tatamis : depuis sept ans, il pratique le parakaraté, une discipline reconnue par la fédération de sports adaptés.

Jérémy doit vivre avec le handicap depuis sa naissance. "J'ai une malformation de la moelle épinière et une paralysie des membres inférieurs. Je ne sens pas mes jambes", explique le quadragénaire. De son âge de cinq ans à ses 17 ans, il utilise des béquilles pour marcher. Puis, le handicap prend progressivement le dessus, et c'est désormais en fauteuil roulant qu'il doit se déplacer.

Mais pas question pour lui de faire une croix sur le sport. "Le parakaraté s'ouvre plus à des personnes atteintes de troubles mentaux. Mais même moi qui suis en fauteuil je peux le pratiquer. Au tout début, j'ai aidé mon club de l'AS Hainneville à se labelliser. Ils avaient envie de créer une section parakaraté il y a six ans. Mon prof arrivait en retraite et il me disait qu'il voulait enseigner sa discipline à des personnes en situation de handicap", précise le Manchois.

Champion de Normandie

"On a été des précurseurs en quelque sorte", confie l'Equeurdrevillais. Il a fallu deux mois au club pour se labelliser. Jérémy a débuté le 8 novembre 2017. "Je m'en souviens car c'est le jour de l'anniversaire de mon père, sourit-il. Mon prof est en kimono, moi en jogging. J'essaye pour la toute première fois. Et là, mon prof me dit : "Nous voilà dans une nouvelle aventure". On était tous les deux dans le flou, et c'était très marrant". Au début, Jérémy apprend un kata, une série de mouvements qui explique un combat imaginaire. Il n'y a pas vraiment de règles pour les personnes à mobilité réduite. La contrainte : que ça reste dans l'esprit du karaté.

Jérémy a effectué plusieurs stages dans la région : à Coutances, Granville, près de Rouen... Et il a débuté les compétitions il y a deux ans. "C'était à Saint-Lô, avec des valides. Je me souviens encore cette grande salle avec trois ou quatre tatamis. j'étais tout seul en fauteuil roulant, à présenter deux trois katas. J'avais la trouille au ventre. Mais j'ai prouvé qu'on pouvait le faire, devant des personnes valides. C'est une expérience incroyable", explique le quadragénaire. En 2022, il a remporté les championnats de Normandie à Forges-Les-Eaux, en Seine-Maritime. Son but désormais : décrocher une ceinture noire - "une grande première pour la Manche" - et participer à une Coupe de France en région parisienne.