L'équipe afghane de snowboard sauvée des Taliban arrive en Haute-Savoie, ses sept athlètes cherchent un toit

En août 2021, le snowboarder professionnel Victor Daviet reçoit un appel du responsable de la Fédération Afghane de Snowboard : « Il faut que tu nous aides, tu es notre seule chance de survie, nous avons reçu des menaces de mort, nous allons mourir, aide-nous à quitter le pays ». Les fondamentalistes islamistes Taliban viennent de revenir au pouvoir en Afghanistan.



Au terme de l'extraordinaire engagement de toute une chaîne de solidarité, les 7 jeunes athlètes, filles et garçons, de 19 à 24 ans sont exfiltrés d'Afghanistan et cachés au Pakistan.

Trois des jeunes membres de l'équipe afghane de snowboard avant le retour des Taliban au pouvoir dans leur pays à l'été 2021 - Snowboarders Of Solidarity

Une émotion incroyable

Aujourd'hui, après plus d'un an de démarches administratives entreprises par l'association de Victor Daviet, Snowboarders Of Solidarity (SOS) , la France leur a accordé un visa pour venir chez nous et déposer une demande d'asile. Les 7 snowboarders arrivent dans deux jours à Paris, avant de rejoindre Annecy où vit Victor Daviet.

Rien dans son parcours, si ce n'est son goût des autres comme le montre ses divers engagements, ne prédestinait Victor Daviet à l'aide humanitaire, à la diplomatie et aux arcanes de l'administration. Cette aventure est pour lui une leçon de vie à partager.

Un toit pour construire une nouvelle vie

Pour aider ces jeunes afghans à démarrer et construire une nouvelle vie dans les Alpes, près des montagnes où ils pourront reprendre l'entraînement, Snowboard Of Solidarity recherche un hébergement. Dans l'idéal pour 7 et sur Annecy où est basée l'association ou proche de Chambéry ou Grenoble.

Pour contacter SOS : contact@snowboarders-of-solidarity.com