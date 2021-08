L'équipe Alpine, fière d'être berrichonne

Il faut dire que l'écurie berruyère Alpine Elf Matmut, deuxième au championnat du monde d'endurance, bénéficie d'une aide d'environ 20.000 euros du département du Cher chaque année. L'occasion de cultiver la fierté d'être berrichon. Le bolide était exposée dans son jus, tel qu'à la fin de la course.

La voiture n'a pas été lustrée avant d'être exposée © Radio France - Michel Benoit

Tel un athlète après la course, la voiture a des traces de sueur, mais une sueur mécanique : " Ces traces noires sur la carrosserie, c'est de la poussière de frein " explique Philippe Sinault, manager de l'équipe Alpine Elf Matmut. " Nos freins, mais aussi ceux des autres voitures. Il y a aussi des moustiques éclatés, de la poussière. Mais c'est comme ça qu'elle est la plus belle. On n'a pas voulu la nettoyer pour l'exposer. C'est une forme de respect pour elle, de communion."

Quelques agents du conseil départemental sont venus voir la voiture à la fin de leur journée de travail. © Radio France - Michel Benoit

Et même des traces de coup comme ce phare cassé, sans doute par un gravillon : " On ne l'a pas remplacé pendant la course parce qu'on aurait perdu un peu de temps, même si cela nous a handicapés un peu sur le plan aérodynamique " poursuit Philippe Sinault. " Les phares, c'est essentiel au Mans. D'abord pour la sécurité, parce qu'une partie de la course se déroule la nuit et puis on les utilise beaucoup quand on remonte les autres voitures moins rapides, pour se signaler et qu'elles nous laissent passer. Ce qu'on n'aime pas sur l'autoroute, aux 24 heures du Mans, c'est accepté."

Vous voulez monter à bord ? © Radio France - Michel Benoit

Alpine a prouvé au Mans qu'elle était efficace, même si le fossé avec Toyota reste important : " On a montré que c'était quand même jouable, que la base était bonne. L'année prochaine sera encore une période de transition. L'objectif, si Alpine confirme sa volonté d'être présent aux plus haut niveau en endurance, ce sera 2023. " affirme Philippe Sinault. Le bolide va maintenant être démonté entièrement pour réviser les pièces. Il faudra trois semaines pour le remonter à Bahrain, prochaine course le 6 novembre.