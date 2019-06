L'équipe bretonne Arkea Samsic prête à affronter un des tours de France les plus durs

Comme depuis 2014, la Bretagne a son équipe au départ du Tour de France, le 6 juillet à Bruxelles. La formation Arkea Samsic, emmenée par Warren Barguil et André Greipel, visera une nouvelle fois, une victoire d'étape, voire plus pour notre Wawa régional.

Andre Greipel et Warren Barguil, les deux cartes-maîtresse de l'équipe bretonne

Bretagne, France

L'équipe bretonne Arkea Samsic est une nouvelle fois au départ du Tour, samedi 6 juillet à Bruxelles, avec comme objectif affiché, une victoire d'étape. Warren Barguil, le leader de la formation bretonne, n'a pas d'objectif particulier selon le directeur sportif Sébastien Hinault. C'est à dire, à la fois une victoire d'étape, le classement du meilleur grimpeur et une place au général.

"C'est sa course préférée"

Le Tour de France, c'est la "course préférée" de Warren barguil, qui a pour idée, selon Sébastien Hinault, de faire aussi bien qu'il y a deux ans, c'est à dire une place dans le Top 10 et deux victoires d'étape. D'autant que les nouvelles sont rassurantes pour le coureur breton, qui a été victime d'une lourde chute fin mars sur le Tour de Catalogne. Il a retrouvé de bonnes sensations sur le Dauphine Libéré explique Sébastien Hinault, puis a enchaîné sur un stage à Isola 2000, pour arriver au top du le Tour.

Barguil, mais aussi Greipel et Gesbert

Outre Warren Barguil, Arkea Samsic compte aussi sur le sprinteur allemand de 37 ans André Greipel, qui a connu des soucis d'estomac sur le Dauphiné, mais qui revient en forme sur ce tour, selon Sébastien Hinault. Autre force de l'équipe bretonne, le briochin Élie gesbert, qui "marche très très bien depuis le début de saison".

La voiture pour le directeur, le bon wagon pour les coureurs

L'équipe bretonne a maintenant rendez-vous mercredi soir non loin de Bruxelles, pour la présentation des équipes jeudi. Quant à Sébastien Hinault, le directeur sportif ne regrette pas de suivre le Tour en voiture : "Quand je vois les étapes qu'ils peuvent faire cette année, je me dis que c'est un des tours les plus durs qui n'ait jamais existé. Je serai bien dans ma voiture". En espérant que les coureurs d'Arkea Samsic prendront le bon wagon.