L'équipe cycliste Arkéa-Samsic s'entraîne à Isola 2000 avec Warren Barguil

Depuis le 14 et jusqu'au 29 juillet, un groupe de coureurs de l'équipe pro Arkéa-Samsic emmené par le grimpeur Warren Barguil suit un stage à Isola 2000. Ils arpentent les cols des Alpes-Maritimes pour se préparer, entre-autres, au Tour de France cycliste qui débute le 29 août.

L'équipe cycliste Arkéa-Samsic s’entraîne pour la 3ème année consécutive en altitude, autour de la station d'Isola 2000, dans les Alpes-Maritimes. Depuis le 14 et jusqu'au 29 juillet, un groupe de coureurs emmené par le grimpeur Warren Barguil (champion de France sur route 2019, meilleur grimpeur du Tour 2017) suit un stage dans les cols des Alpes-Maritimes. Dans ce groupe Maxime Bouet et Diego Rosa entre-autres. Le Colombien Nairo Quintana s'est entraîné en Colombie, en Espagne et vient d'arriver à Monaco. Ce stage prépare notamment les coureurs au Tour de France qui partira de Nice le 29 août (3 départs depuis Nice cette année).

"Se tester avec les gros cols"

Warren Barguil est serein, cette préparation se passe bien, malgré la reprise tardive cette année, en raison du Coronavirus. Le coureur est content de reprendre la saison, après le confinement. Le Morbihannais, va s'aligner pour la première fois sur Milan-San Remo (le 8 aout) et le Paris-Roubaix (le 25 octobre).

"On a l'habitude de venir ici à isola 2000, c'est bien pour se tester avec les gros cols. On va faire une reconnaissance de la deuxième étape du Tour". Une deuxième étape le 30 août de 187 km en passant par le col de la Colmiane.

Warren Barguil sera un des leaders de l'équipe Arkéa-Samsic sur le prochain Tour de France. Dixième du général l'année dernière, il aura cette année Nairo Quintana à ses côtés.

Quant à la possibilité qu'il n'y ait pas de public dans les cols, en raison des règles sanitaires, "c'est comme ça", répond-il, "les gens nous soutiendrons derrière leurs postes de télévision, mais c'est bien que les courses reprennent."

Théo Ouvrard entraîne l'équipe Arkéa-Samsic, il est notamment en charge de l'entraînement de 15 jours à Isola 2000.

Mylène Agnelli, maire d'Isola 2000, est fière que les équipes professionnelles de cyclisme s’entraînent dans les Alpes-Maritimes.

Officiellement, la direction sportive d'Arkéa a présélectionné 13 coureurs pour le Tour mais attend que les courses reprennent pour établir sa sélection finale.