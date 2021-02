L'équipe de France de break dance s'entraîne à Vandœuvre en vue des JO 2024

Le gymnase Brossolette de Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) résonne de musique hip-hop. Cinq jeunes Bboys et une seule Bgirl - le nom des danseurs de break - âgés de 13 à 18 ans, exécutent des figures au sol et (presque) dans les airs. Il s'agit d'une partie de l'équipe de France qui vient s'entraîner jusqu'à vendredi 26 février sous la houlette de trois coachs et notamment du Vandopérien Samir Khourta, plusieurs fois champions de France et d'Europe.

En ligne de mire pour les jeunes athlètes : les prochains championnats de France et surtout les JO de Paris-2024. Le breaking devient pour la première fois discipline olympique. "C'est incroyable, on ne s'attendait pas du tout à ce que le break danse entre aux JO", sourit Sya Dembélé, 13 ans, de Saint-Etienne, la plus jeune du groupe. "Depuis tout petit, on regarde les JO. C'est une opportunité pour moi et je vais essayer de la saisir."

Les athlètes s'entraînent 6 heures chaque jour cette semaine © Radio France - Isabelle Baudriller

Des jeunes qui poursuivent leurs études tout en pratiquant un sport de haut niveau © Radio France - Isabelle Baudriller

Tous passionnés, comme Marlone Alvarez, 18 ans de Nîmes : "Je ne fais pas de sorties, je consacre tout mon temps à mon entraînement et mes études. C'est un peu de sacrifice que beaucoup de personnes ne comprennent pas". Ou Martin Lejeune, 18 ans aussi, de Calais, en mouvement constamment : "Je kiffe la danse, c'est ce qui me permet de m'exprimer, de relâcher. Et je suis content de faire des rassemblements en France, partout, ça tue !"

L'équipe de France de break et ses entraîneurs, dont Samir Khourta (à droite) © Radio France - Isabelle Baudriller

Quant à Samir Khourta, Samiriano de son nom d'artiste, qui a commencé le break en 1990 à Vandœuvre avec le groupe Tolérance, il ne boude pas son plaisir de voir le break consacré aux JO. "C'est une danse un peu libre, free. On a appris à danser dans les quartiers. Que ça entre aux Jeux Olympiques, ça a un impact positif. C'est une satisfaction pour la nouvelle génération, ça fait des objectifs en plus !"

A 43 ans, Samir Khourta le confie : "Je pense que ça va être mes dernières années de break. Si on arrive à cet ultime but, avoir une médaille aux jeux, je vais raccrocher !"