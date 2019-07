L'équipe de France de football des sans-abri prépare sa Coupe du monde à Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, France

Ils sont huit : Mehdi, Geoffrey, Emmanuel, Yakou, Diaa, Ismaël, Klevis et Ashraf représenteront la France lors de la prochaine Coupe du monde des sans-abri qui aura lieu du 27 juillet au 3 août à Cardiff, au Pays de Galles. Une équipe constituée lors d'un tournoi national auquel participent les associations qui les accompagnent.

Les voilà justement accueillis par le collectif Pauvreté précarité : une semaine de stage à Clermont-Ferrand pour continuer à trouver leurs marques sur un petit terrain de street soccer. Un "football de rue" qui se joue à quatre contre quatre, trois joueurs et un gardien, sur un petit terrain de 22 mètres sur 16.

Dès le début de l'entraînement, le staff insiste sur l'échauffement. Chez certains la rue a laissé des traces et ce n'est pas le moment de se blesser. "Niveau physique, on a du mal encore", reconnaît Diaa, l'un des trois clermontois de cette équipe de France, "on rattrape les années perdues ailleurs". Le jeune homme raconte qu'il est "tombé à la rue" il y a un an. "Je me suis retrouvé à Clermont-Ferrand, j'allais à l'accueil de jour pour manger". C'est là qu'il rencontre Sammy, engagé dans ce projet de Coupe du monde des sans-abri. Diaa joue ses premiers matches de foot et le voilà embarqué dans l'aventure. "C'est une semaine de kiff, voilà. Je ne pense pas que ça débouche sur quelque chose, faut être réaliste, mais _ça permet de remonter le moral et de garder les pieds sur terre_." A 20 ans, il espère ensuite reprendre ses études.

"Que du positif dans leur vie"

Sammy a joué la précédente Coupe du monde, au Mexique, et accompagne cette nouvelle sélection. "C'est pas tout le monde qui réussit mais pour la moitié au moins c'est que du positif dans leur vie. Ça fait voir autre chose, parce qu'au quotidien ils sont plus ou moins dans la rue, certains ont des addictions, donc là, on fait impasse sur tout ça et ça fait vivre normalement entre guillemets".

L'équipe de France de football qui va participer à l'édition 2019 de la Coupe du monde des sans-abri. - Collectif En jeu

S'ajoute à cela la dimension internationale de l’événement, et la pression de porter les couleurs de la France. "On a affaire à des garçons qui sont dans l'exclusion" rappelle Patrick Mbongue dont l'association En jeu, entraîne cette équipe jusqu'au mondial, "maintenant on leur dit : vous allez représenter une nation, un pays... donc voilà, on est Bleu ! On est la France. Alors que peut-être qu'habituellement, ils sont invisibles."