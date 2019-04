L'équipe de France de voltige aérienne prend ses marques à l'aéroport de Châteauroux-Déols

Depuis quelques jours, l'équipe de France de voltige aérienne s'entraîne à l'aéroport de Châteauroux-Déols. Une première reconnaissance du terrain et de son espace aérien, dans la perspective des championnats du monde du 22 au 31 août prochain.

Châteauroux, France

Si vous habitez le secteur de l'aéroport de Châteauroux-Déols, vous les avez sans doute vus s'entraîner dans le ciel castelroussin. Les membres de l'équipe de France de Voltige Unlimited sont dans l'Indre depuis le 27 avril et ce jusqu'au 3 mai. Un premier rassemblement de l'équipe dans sa configuration complète (10 pilotes et deux ouvreurs) dans la perspective bien sûr des championnats du monde qui auront lieu à Châteauroux du 22 au 31 août prochain. Ce sera la deuxième fois en quatre que l'aéroport castelroussin accueillera cette compétition internationale où les meilleurs pilotes mondiaux seront présents. Plus de 100 000 visiteurs sont attendus.

Pour Loïc Logeais, Directeur Technique National à la FFA (Fédération Française Aéronautique), ce premier stage de la saison permet à l'équipe de France de découvrir, de reconnaître le terrain de Châteauroux et son espace aérien : "Un très beau site qui permet facilement aux pilotes d'évoluer". Un autre stage est prévu du 20 au 24 mai.

