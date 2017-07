L'équipe de France féminine de football à Sedan pour son dernier match de préparation

Le stade Louis Dugauguez de Sedan accueille ce mardi 11 juillet l'équipe de france féminine de football pour son dernier match de préparation avant l'Euro. L'occasion pour le public de voir à domicile la sedanaise de l'équipe, Elise Bussaglia, mais c'est aussi une belle aubaine pour les Ardennes.

Après Montpellier, Sedan. Dernière étape ce mardi 11 juillet pour l'équipe de France féminine de football qui joue à Sedan son dernier match de préparation avant l'Euro. Les Bleues affrontent la Norvège au Stade Louis Dugauguez avant de partir vers les Pays-Bas où débute l'Euro de football féminin le 16 juillet. Alors que la jauge maximum du stade Louis Dugauguez est à 23 000 places, la communauté d'agglomération Ardennes métropole qui gère l'enceinte, espère au moins attirer 12 000 personnes pour l'événement.

Depuis la rencontre de l'équipe masculine espoirs en 2015, c'est la première fois que la pelouse sedanaise accueille un évènement international de cette envergure et en plus il y a LA régionale de l'étape : la sedanaise Elise Bussaglia fait partie des 23 Bleues qui disputent l'Euro. "On pourra dire on a vu le dernier match de préparation avant un grand grand championnat d'Europe donc on est fiers...", s'enthousiasme Patrick Regnault, embassadeur du sport pour la communauté d'agglomération Ardenne Métropole . L'ancien gardien de but du club du CSSA rajoute : "Sedan a connu la Ligue 1, le haut niveau, mais quand vous avez une équipe de France qui vient jouer dans notre région c'est autre chose...".

Des retombées économiques et en termes d'image attendues

D'ailleurs ce sont les mêmes contraintes d'organisation que pour un match de l'équipe de France masculine de football. Un important périmètre de sécurité est mis en place et il y a aura près de 250 agents de sécurité mobilisés au stade louis Dugauguez -recrutés en grande partie dans des sociétés ardennaises-. La communauté d'agglomération Ardennes métropole et la ville de Sedan ont aussi travaillé pour avoir la meilleure pelouse possible.

Il a également fallu répondre à certaines demandes spécifiques : chercher 200 kilos de glace pour la cryothérapie, pour la récupération des équipes ou encore cette demande de dernière minute : fournir 25 draps de bain pour les joueuses norvégiennes. L'équipe de Norvège qui est logée à Charleville-Mézières tandis que l'équipe de France est logée à l'hôtel du château fort de Sedan. Et que les fans se rassurent, il reste des places, de 5 à 25 euros à acheter sur internet ou directement à la billetterie du CSSA à Sedan.