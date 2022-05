L'équipe de gymnastique aérobic d'Ukraine s'entraine à Aix les Bains

Le club d’Aix les Bains (Savoie) accueille les 12 membres de l’équipe d’Ukraine de gymnastique qui prépare les championnats du monde de la discipline. Une belle solidarité dans le monde du sport, avec des athlètes très touchés par la guerre dans leur pays.

La musique raisonne dans le gymnase d’Aix les Bains et les athlètes sont en entrainement matin et soir. Ils sont douze, plus leur coach à préparer les championnats du monde qui se dérouleront le 16 juin au Portugal, à Guimaes. Aix les Bains, qui a longtemps été la structure du Pôle France d'entrainement possède des équipements parmi les plus beaux et les plus performants de France.

La solidarité autour des athlètes ukrainiens

C’est la fédération internationale de gymnastique qui a pris les choses en main quand la guerre a éclaté en Ukraine. Mireille Ganzin qui a passé sa vie à avoir des responsabilités à la fédération internationale a accueilli dans un premier temps les 12 athlètes, chez elle, en Provence dans le petit village de Carcès. Pendant ce temps à Aix les Bains, dont le gymnase est un des mieux équipés de France, a préparé les venues des réfugiés. Jacques Devillaine, président de l’Union Gymnique d’Aix les Bains et ses amis ont trouvés des logements et des soutiens financiers, notamment grâce à la Croix Rouge, l’Entraide Aixoise et la mairie. Aujourd’hui les athlètes peuvent s’entrainer matin et soir dans des conditions optimum

Le sport : une manière de survivre moralement Copier

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le sport : une manière de survivre moralement pour ces athlètes ukrainiens

Les entrainements intenses, 3 heures le matin et 3 l'après-midi, 7 jours sur 7 sont comme une protection morale pour ces athlètes, pour ne pas penser sans cesse à la guerre, à leur famille restées dans une situation chaotique. "J’appelle ma famille tous les jours, parfois deux fois par jours" dit Anastasia, qui danse et rebondi dans les bras de son partenaire. Si elle reconnait avoir du mal à se concentrer parfois, elle est ultra motivée. "J’ai beaucoup de chance d'être ici, c'est une vraie opportunité pour préparer les championnats, parce que dans mon pays ce n'est pas possible. Ce n'est pas facile, je fais ce que je peux, ces championnats c'est ma motivation".

On évite de parler de choses trop personnelles, sinon, c’est les larmes - Murielle Ganzin

Murielle Ganzin qui est allée chercher l'équipe, en danger en Ukraine explique que depuis, le sujet est presque un sujet tabou. Il faut faire du sport, pour ne pas que l'émotion envahisse tout "On évite de parler de choses trop personnelles, sinon, c’est les larmes. L’essentiel, c’est d’être là, de les soutenir, de leur donner la possibilité de s’entrainer"'. L'objectif, sportif c'est donc, une qualification en finale des championnats du monde. L'Ukraine a ses chances car des pays leader comme la chine ou le Japon ne pourront pas y participer à cause de l'épidémie de covid. L'autre objectif, symbolique, c'est aussi de gagner pour montrer au monde entier que l'Ukraine est forte, qu'elle résiste, en dansant sur un tapi de gym.

"On a quand même le cœur serré de regarder ces athlètes s'entrainer" Jacques Devillaine Copier

Les championnats du monde de gymnastique, se déroulent au Portugal à partir du 16 juin.