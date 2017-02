Le téléfilm "Meurtres dans les Landes" est tourné en ce moment à Saint-Sever pour France 3

Après la côte landaise, l'équipe du téléfilm "Meurtres à..." de France 3 s'est installée à Saint-Sever. Le tournage de "Meurtres dans les Landes" dure jusqu’au 3 mars 2017, une très bonne opération pour le département.

Vous connaissez peut-être les téléfilms de France 3 "Meurtres à..."?

Depuis le 6 février 2017, l'équipe de France 3 tourne "Meurtres dans les Landes" à Hossegor et puis à Saint-Sever jusqu'au 3 mars. Dans cet épisode, une jeune landaise est assassinée à Hossegor. Un meurtre qui rappelle celui d'une bergère accusée à tort six-cents ans plus tôt... Barbara Cabrita et Xavier Deluc jouent les rôles principaux. Et surtout les très beaux paysages des Landes rythment cet épisode.

Les paysages landais reconnus par le cinéma

En quinze jours, le réalisateur de cet épisode de "Meurtres à..." a découvert des paysages qu'il ne connaissait pas et surtout les Landes lui apparaissent désormais comme l'un des "supers spots" pour tourner en France. Il ajoute, "les couleurs du bord de mer sont incroyables, il faudrait que je revienne avec ma famille". Pour son assistant, les paysages des Landes commencent juste à être connus. "Les réalisateurs et les producteurs ont compris qu'il n'y pas que les forêts de pins ici mais une diversité naturelle propice au cinéma."

Les Landes c'est la gastronomie, l'image de la France à l'ancienne, la beauté du bord de mer. C'est ça que cherche France 3 — La productrice de "Meurtres dans les Landes".

Le réalisateur de ce téléfilm a découvert des paysages et des bâtiments dans les Landes qu'il ne "soupçonnait" même pas d'exister. © Radio France - clement guerre

Les Landes profitent des retombées économiques de ce téléfilm

Après deux semaines de tournage, le réalisateur de cet épisode de "Meurtres à..." est conquis par les Landes. "Les gens sont très accueillants, dans les Landes on a eu un super accueil", explique le réalisateur. Plaisir forcement partagé par les techniciens du son et les cameramans du coin. Plaisir partagé aussi par la centaine de figurants qui ont été embauchés sur ce téléfilm. "Que ça soit à Hossegor ou à Saint-Sever, tous les figurants sont Landais, ça a permis de distribuer des revenus aux locaux", raconte Pauline la directrice de casting sur le film.

Pendant un mois, l'équipe du film mange ici, dort dans les Landes et consomme les produits landais — Jean-Marc, assistant réalisateur du film

C'est le second film qui est tourné dans le Sud des Landes ces six derniers mois. Après Ophélia, d'Annarita Zambrano tourné à Contis en septembre dernier on voit bien que l'activité des équipes de tournage engendre des rentrées d'argent pour le département. En plus, "ça offre une activité culturelle et du plaisir aux habitants", ajoute Pauline qui s'occupe des figurants.

C'est pour ça que le département des Landes a décidé de mettre la main à la pâte. En 2016, un fonds d'aide de 150 000 euros par an a été débloqué par le Conseil départemental, pour aider la production de 14 courts métrages dans les Landes... Cette fois, le département devrait subventionner ce téléfilm à hauteur de 20 000 euros. Et comme un euro injecté dans ce tournage génère entre 4 et 6 euros récoltés. Le tournage de "Meurtres à..." devrait rapporter près de 100 000 euros à l'économie landaise.