L'équipe gardoise du pilote Romain Dumas termine 12ème aux 24 Heures du Mans

Gard, France

L'équipe Duqueine engineering basée à Alès dans le Gard termine 12ème au classement général derrière la Toyota de Fernando Alonso, qui remporte cette 87ème édition de la course. L'équipe gardoise est aussi septième de la catégorie LMP2.

Des pilotes performants, mais de la malchance

Pour autant, le pilote Romain Dumas et ses coéquipiers n'ont pas démérité puisqu'ils ont dû faire face à une crevaison en début de course et à un problème mécanique à la fin de l'épreuve. Trois heures avant la fin de la course de ce dimanche, ils étaient neuvième au classement général.

Romain Dumas n’exclut pas de retenter l’aventure l’an prochain puisque c'était la première fois que la team Duqueine participait à cette course.