L'équipe municipale de Déville-lès-Rouen bâche les panneaux "Zone à Faibles Émissions"

Accompagné de son équipe municipale, le maire de Déville-lès-Rouen a recouvert avec des sacs poubelles plusieurs panneaux signalant la ZFE, zone à faibles émissions. Depuis plusieurs jours, la métropole de Rouen a interdit à la circulation les véhicules crit'air 4 et 5, les plus polluants.

"C'est une question de sécurité !" Opposé à la ZFE dans sa ville, Dominique Gambier, maire de Déville-lès-Rouen, attaque ces zones en parlant de sécurité routière. Au niveau de la route de Dieppe, un panneau "Zone à Faibles Emissions" a été installé mais le plan de circulation empêche les véhicules crit'Air 4 et 5 à faire demi-tour. Il n'y a donc aucun repli possible. "Nous avons eu un accident mortel à cet endroit il y a quelques années", explique Dominique Gambier. "L'automobiliste avait voulu faire demi-tour, c'est très dangereux."

Avec des élus, la décision a donc été prise de recouvrir avec des sacs poubelles les panneaux. Sur les sacs, on peut lire : "ZFE Danger Ici". Un panneau a été bâché sur la route de Dieppe, deux autres panneaux ont été aussi pris pour cible par les élus municipaux au carrefour de la rue Jules Ferry et du CD 51, et dans la descente de la route de Duclair.

1000 habitants touchés

Pour Mirella Deloignon, première adjointe à la mairie, cette ZFE va pénaliser les habitants. Dans Déville-lès-Rouen, il y a près "d'un millier" d'automobilistes qui ne peuvent plus traverser ces zones. "Ces riverains, habitants ne vont plus pouvoir aller travailler pour certains", explique la première adjointe. "Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un véhicule moins polluant."

Le maire de la ville s'inquiète car il "constate que de nombreux automobiliste ont décidé de ne pas respecter la ZFE". "Nous allons réfléchir aux suites judiciaires à donner mais il faut un retour à du bon sens. Il faut que l'agglomération nous écoute."