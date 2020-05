L’Erdre de nouveau ouverte aux activités nautiques. Le canal de Nantes à Brest rouvrira le 12 juin

Ils étaient privés de l’Erdre depuis deux mois. Des usagers de la rivière ont repris leurs activités dès le feu vert préfectoral.

La société Ruban Vert qui loue des bateaux électriques pour la promenade a été informée mardi matin qu’elle pouvait reprendre ses activités sous réserve d’appliquer un protocole sanitaire strict. Le gérant, Matthieu Olive a ainsi pu rouvrir sa base située sur l’île de Versailles à Nantes : « C’est amusant, on a retrouvé des habitués, des gens qui viennent depuis plusieurs années et plusieurs fois par an. Ils sont venus faire 1h, 1h30, 2h sur l’eau. Ça leur manquait. On sort tous d’une période de confinement, il fait beau et on est encore restreint par les 100 kilomètres. Pour ceux qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas aller sur le littoral ça reste un bon moyen de s’échapper. » Ruban Vert qui a enregistré une quarantaine de réservations mardi a rouvert mercredi ses locations au départ de Sucé-sur-Erdre, et de Vertou sur la Sèvre Nantaise.

La base nantaise de location de bateaux de la société Ruban Vert, sur l'île de Versailles - Ruban Vert

Au port de Sucé-sur-Erdre, Alain Bara devra attendre l’ouverture du canal de Nantes à Brest, emprunté par sa clientèle. Une réouverture enfin fixée au 12 juin. « On est content, on va enfin pouvoir communiquer et lancer les réservations. C’est dommage ces trois mois d’interruption. pour le week-end de l’Ascension et celui de Pentecôte, c’était complet depuis le mois de janvier » regrette le patron de Bretagne Fluviale. « on espère maintenant que nous aurons de bonnes nouvelles le 2 juin sur la levée de la restriction des 100km, et l’ouverture des frontières. Les étrangers représentent 80% de notre clientèle estivale. Après la période de confinement, il faut redonner envie aux gens de profiter des balades fluviales.» Alain Bara n’oublie pas ceux qui ont été en première ligne face au virus : Les personnels soignants, ambulanciers et pompiers ont droit à une réduction de 50% s’ils réservent un bateau d’ici le 30 juin.

Un des bateaux de la société Bretagne Fluviale à Sucé sur Erdre - Alain Bara

Le SNO accueille à nouveau les compétiteurs

A la base de voile de Port-Breton à Carquefou, Le Sport Nautique de l’Ouest a aussi remis ses bateaux à l’eau mercredi. Les embarcations « monoplace » dans un premier temps. Flavie Foucher, espoir du club a appris la reprise des activités du SNO avec beaucoup d’enthousiasme : « j’avais beaucoup de compétitions prévues au printemps, que je n’ai pas pu disputer. Ne pas avoir de sensations pendant deux mois a été très compliqué, et j’ai vu s’envoler tous mes objectifs de la saison. Aujourd’hui (mercredi) je suis très contente et très excitée de reprendre. Me replonger dans ma bulle, retrouver mon bateau et des concurrents, ça m’a beaucoup manqué tout ça. »

La skippeuse Flavie Foucher de retour sur l'Erdre -

Les pêcheurs à la ligne peuvent également retrouver les berges de l'Erdre et s'adonner à leur loisir favori.