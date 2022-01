L'Ernéen Nicolas Lancelin désigné "Mayennais de l'année 2021" par le Rotary

Pour le Rotary, la désignation du Mayennais de l'année consiste à mettre en avant "la personnalité qui, au cours de l'année de référence, a le plus contribué à faire rayonner la Mayenne en dehors de la Mayenne".

Et c'est ainsi depuis 1983. Depuis deux ans, les quatre club Rotary de la Mayenne (Laval, Ambroise-Paré, Mayenne et Château-Gontier), et non plus seulement le club de Laval, participent à cette élection.

Pour l'année 2021, c'est donc Nicolas Lancelin qui a été désigné Mayennais de l'année. C'est le patron de la Corderie Lancelin à Ernée où travaillent 36 personnes. Plus de 80% des bateaux français neufs sont équipés de cordages fabriqués par Lancelin. "C'est une grande satisfaction personnelle et collective" a déclaré l'heureux lauréat.

Nicolas Lancelin succède aux patrons de VandB Emmanuel Bouvet et Jean-Pierre Derouet récompensés en 2020.