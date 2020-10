L'escadre de drones monte en puissance à la base aérienne 709 de Cognac-Châteaubernard

L'ESRA (Escadre de Surveillance, de Reconnaissance et d'Attaque) regroupe, pour l'instant, neuf drones (trois systèmes de 3 vecteurs chacun), et en accueillera un quatrième en fin d'année. C'est donc un doublement du nombre de drones basés à Cognac : on passe de 6 à 12 engins, qui sont utilisés en ce moment, dans le cadre de l'Opération Barkhane, au Niger, pour lutter contre les terroristes djihadistes. Lors de la cérémonie d'installation de cette Escadre de surveillance, de reconnaissance et d'attaque, et de ses quatre escadrons, quatre officiers de l'Armée de l'Air ont été décorés et félicités lundi pour leurs actes de guerre qui ont visé à surveiller et neutraliser plusieurs groupes djihadistes au Niger.

Une maintenance française

Parmi ces quatre escadrons localisés à Cognac, l'Escadron de Soutien Technique Aéronautique assure la maintenance de ces drones. Jusque là, c'étaient des Américains qui assuraient la maintenance, car le drone est de conception américaine (le Reaper). Maintenant ce sont des militaires français qui vont travailler sur les drones. L'escadron de soutien technique aéronautique, c'est aujourd'hui 115 militaires, dont bon nombre travaillent au Niger.

Interview du Colonel Nicolas Lyautey, qui commande la Base aérienne 709 de Cognac-Châteaubernard Copier