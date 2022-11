L'escale solidaire de Laval, la première dans le Grand Ouest, tournée vers l'insertion professionnelle

Une première dans le Grand Ouest. Une escale solidaire vient d'ouvrir dans le centre de Laval, quartier de la Préfecture. Ce site a pour but de favoriser l'insertion des personnes les plus fragiles, socialement ou économiquement, à travers différentes activités.

En Mayenne, comme hélas la précarité a tendance à s'accroître, cette escale solidaire est très orientée sur l'insertion professionnelle explique Valérie Jacquot, une des responsables de l'association Habitat et Humanisme : "c'est la recherche d'emploi, c'est travailler sur son CV, son aspect physique et vestimentaire, le relooking, l'image de soi, la simulation d'entretien avec une association qui nous accompagne. On a aussi contacté des entreprises pour que certains de leurs collaborateurs parrainent un demandeur d'emploi, pour lui remonter le moral, le stimuler, lui permettre d'identifier son réseau, ses possibilités. On travaillera aussi sur l'inclusion numérique et l'estime de soi à travers du yoga, des arts créatifs et d'autres activités et c'est un préalable pour la recherche d'un emploi ou le maintien dans l'emploi".