L'escrime pour redonner confiance aux femmes victimes de violences conjugales à Besançon

Mercredi 24 mars 2021, deux femmes ont bénéficié d'une initiation à l'escrime à la Rodia à Besançon. Une initiative du Besançon Universitaire Club Escrime, en lien avec l'association Solidarité Femmes Besançon. Elles ont volontairement suivi 1h30 d'initiation avec un maître d'arme, et Cécilia Berder, championne du monde d'escrime. L'escrime permet d'appréhender un sport de combat en toute sécurité, pour reprendre confiance.

Protégées par leur masque et leur veste, au soleil, les deux femmes se donc toute de suite prêtées au jeu :

L'escrime, le sport de combat idéal pour se reconstruire après le traumatisme lié aux violences

Deux femmes suivies par l'association se sont portées volontaires pour y participer à cette initiation.

Lucas Schauss le maître d'arme, les initie de façon classique, en prenant juste un peu plus le temps : "simplement pour une question de replie sur soi, de possible peur de la touche. Il faut leur laisser le temps d'appréhender le matériel, le fait qu'elles peuvent être touchées en sécurité, et toucher leur adversaire."

les contacts se font seulement par l'arme. Et elles sont protégées."

C'est l'avantage de l'escrime. Ses règles offrent un cadre rassurant, c'est un sport de combat, sans risquer de se faire mal : "il y a aucune conséquence à tout ça finalement, les contacts se font seulement par l'arme. Et elles sont protégées."

Cécilia Berder, la championne du monde, approuve : "c'est un bonheur. Je suis avec mon sabre et mon masque et je partage ma passion avec ces femmes qui ont une intelligence de jeu, une puissance et une énergie. On fait juste du sport, mais je suis tellement amoureuse du sport, je suis persuadée que cela peut tout réparer. Cela aide à se sentir bien dans son corps, et dans sa tête ."

Les deux femmes ne veulent pas parler au micro, mais elles repartent avec un grand sourire, saluées par leur maître. Le BUC Escrime a donné un chèque de 300 euros à l'association Solidarités Femmes 25, des fonds versés au club par la région. Le club a décidé de s'en servir pour une cause qui touche la présidente, Marie-Lou.a