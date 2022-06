Présente à Montpellier, l'ESMA dans le Top 10 des meilleures écoles d'animation 3D au monde

Deuxième meilleure école de France, cinquième meilleure école d'Europe et huitième meilleure école du monde, les chiffres du site Animation Carrer Review, qui classe chaque année les meilleures écoles d'animation 3D, ont de quoi donner le sourire à l'ESMA, implantée notamment à Montpellier. Des résultats plus qu'honorables pour l'école spécialisée dans les métiers artistiques, créée en 1993, qui met avant tout en avant le talent de ses étudiants.

Un taux d'insertion professionnelle impressionnant

195 écoles au monde sont classées par le site spécialisé dans le secteur de l'animation 3D et du jeu vidéo, selon les critères suivants : l'enseignement, le programme, la réputation académique, le nombre de diplômés ou encore le taux d'insertion sur le marché du travail post-diplôme. C'est sur ce dernier critère que l'ESMA impressionne particulièrement avec un taux de 100% d'insertion professionnelle dans les neuf mois après l'obtention du diplôme.

Présente à Montpellier, ainsi que dans trois autres villes en France, en attendant l'ouverture à Bordeaux en 2023, l'ESMA forme en quatre ans de nombreux étudiants en animation 3D. Parmi les étudiants qui sont passés par cette école, plus de 2.000 travaillent dans les plus grands studios mondiaux tels que Disney ou Sony. Un chiffre dont se félicite l'école, présente depuis la rentrée 2020 sur le Campus Créatif de Montpellier, près du Parc Montcalm, qui continue à former près de 700 étudiants chaque année.