L'espace cani-ludique de Saint-Apollinaire fête ses quatre ans

Le premier espace"cani ludique" de Côte d'Or fête ses quatre ans. Cette zone, qui comporte 3 000 mètres carré de verdure, a été inaugurée au parc du Temps Libre de Saint-Apollinaire, en juin 2014, par l'association "La Grande Famille du Chien". "C'est un espace dédié aux chiens et à leurs maîtres", explique Romuald Oulion, le président de l'association.

18 000 chiens à Dijon

Les chiens font partie de notre quotidien, il y en a 18 000 rien qu'à Dijon. Tenus en laisse en ville, ils ont souvent besoin de grands espaces et selon Romuald Oulion "le problème du chien en ville ne cesse d'empirer".

"Les chiens sont parfois mal vus"

"Les chiens ne sont pas forcément les bienvenus dans les parcs du centre ville, car ils peuvent gêner certaines personnes", ajoute-il. "Ce qui fait que souvent, les chiens sont mal vus". Jusqu'en 2014, les chiens n'avaient pas de zone hors du centre-ville où ils pouvaient avoir tout le loisir de se défouler. C'est pour ça qu'il y a 4 ans tout pile, l'association "La Grande Famille du Chien" inaugurait cette zone pour que le chien puisse se défouler sans souci. "Il y a aussi une zone d'agility, pour l'éducation du chien", explique Romuald Oulion.

Romuald Oulion, le président de l'association "La Grande Famille du Chien" © Radio France - Soizic Bour

Des chiens dans les transports en commun ?

L'association ne compte pas s'arrêter là et est en bonne voie avec la mairie de Dijon pour ouvrir ce genre d'espace ailleurs dans Dijon, et faire en sorte que les chiens soient acceptés dans les transports en commun, pour l'instant seuls les petits sont tolérés et les gros sont interdits. L'espace cani-ludique se situe rue François Mitterrand à Saint-Apollinaire, au niveau du parc du Temps Libre et est ouvert 24 heures sur 24.