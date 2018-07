L'Espace Info Jeunes de Clermont-Ferrand n'est plus labellisé Centre régional d'information jeunesse, au profit de l'antenne lyonnaise. Un coup dur pour les salariés et les jeunes de l'antenne clermontoise !

Le combat continue pour le directeur et la présidente de l'Espace Info Jeunes à Clermont

Clermont-Ferrand, France

La décision de l'Etat était attendue avec impatience... La nouvelle est tombée ce jeudi 19 juillet, alors que les responsables de la structure clermontoise étaient en pleine réunion. "A la fin de la réunion, on nous a mis la lettre sous le nez [...] Et pour nous _c'est une véritable injustice_" raconte la présidente Martine Brunswick.

Suite à la fusion des régions, l'Etat a voulu labelliser qu'un seul site « Centre régional d'information jeunesse » (CRIJ). Il y a un mois, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, s'était déplacé dans les locaux de la structure clermontoise.

Un premier combat perdu mais la bataille continue

"Le combat est loin d'être fini!" tiennent à préciser la présidente Martine Brunswick et le directeur Philippe Laumond. Les responsables de l'Espace Info Jeunes de Clermont comptent désormais sensibiliser les jeunes bénéficiaires et leur expliquer l'impact de cette décision pour le territoire auvergnat.

Ils avaient reçu le soutien de nombreux parlementaires et élus locaux, notamment le maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi. "Nous comptons aussi sur nos représentants politiques pour continuer à défendre l'Espace Info Jeunes!" rappelle le directeur Philippe Laumond.

Un avenir incertain

Pour le moment, le personnel de l'Espace Info Jeunes de Clermont accuse le coup et s'inquiète pour la suite. "Le budget risque de dégringoler, mais on ne baisse pas les bras" explique le directeur Philippe Laumond. Les responsables de la structure doivent maintenant se battre pour conserver un maximum de subventions.

Quid des neuf salariés de l'antenne clermontoise ? "On est dessus et cela nous préoccupe" répond Philippe Laumond qui marque une pause avant de rajouter : "Si cela se passe mal au niveau des financements, on aura des décisions malheureuses à prendre".