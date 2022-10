L'Espace Mayenne, un équipement multifonctionnel, récompensé pour son architecture et son attractivité

Cela fait maintenant un an que l'Espace Mayenne, sur les hauteurs de Laval, accueille le public pour de nombreux évènements sportifs, culturels, associatifs, institutionnels. C'est ici que l'équipe de France de futsal, par exemple, vient de jouer deux rencontres internationales. C'est ici que des concerts et des séminaires sont organisés comme ce week-end le congrès des maires du département. Cela fait un an que les piétons et les automobilistes, qui passent dans le quartier Ferrié, peuvent admirer le bâtiment.

Ce jeudi 13 octobre, à la cité de l’architecture et du patrimoine à Paris, se sont déroulées les Trophées du Cadre de vie qui récompensent les projets en matière d’architecture, de construction, d’urbanisme et d’aménagement du territoire.

Et l'Espace Mayenne a remporté le prix spécial du jury : "Ce prix nous a été attribué pour récompenser les actions menées dans les trois catégories suivantes : « Espace paysager urbain », « Construction » et « Attractivité territoriale ». Ce qui a été mis en évidence est le fait qu’Espace Mayenne est un bâtiment compact qui se love entre les structures végétales existantes, occupe le moins de place possible au sol et préserve les zones humides existantes. Enfin, son image attractive, dynamique de territoire est un point fort" se félicite dans un communiqué le Département de la Mayenne.