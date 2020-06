L'Espagne n'a pas encore choisi l'heure d'ouverture de sa frontière avec la France

Côté Français, que ce soit en Cerdagne ou bien dans les Albères, si vous demandez aux maires des communes frontalières, certains vous diront que la frontière avec l'Espagne ouvre à minuit dans la nuit de samedi à dimanche, d'autres vous expliqueront qu'il faut attendre la nuit de dimanche à lundi. Difficile d'y voir clair. Et pour cause, la décision définitive n'a pas encore été prise par le ministère espagnol de l'intérieur. Au siège de la Policia Nacional à barcelone, on indique à France Bleu Roussillon qu'il faut rappeler dans les prochains jours pour avoir plus de précisions.

Ordres et contre-ordres

Sur le terrain, les agents de la police nationale espagnole semblent être dans le flou total. Selon des informations obtenus par France Bleu Roussillon, les commissariats à la frontière reçoivent ordres et contre-ordres, à l'image de ce qui s'est passé ces derniers mois pendant la crise sanitaire. Deux officiers espagnols expliquent que la situation peut changer d'une minute à l'ordre.

Mieux vaut se renseigner juste avant de partir

Alors, sera-t-il possible d'aller faire ses courses en Espagne dimanche? Ce n'est pas encore sûr. La réouverture de la frontière pourrait n'intervenir que lundi à minuit (dans la nuit de dimanche à lundi), mais aussi plus tôt que prévu. Madrid a en effet envoyé ce jeudi un mail aux commissariats demandant aux agents de se tenir prêt pour un possible ouverture de la frontière dés samedi mais sans certitude. Mieux vaut donc attendre l'information officielle et définitive au risque de se retrouver coincé dans les bouchons avec obligation de faire demi tour si la frontière espagnole est toujours fermée.

Les policiers français eux sont fixés

En tout cas une chose est sûre, côté français, la fermeture de la frontière (dans le sens Espagne-France) et les contrôles systématiques mis en place pendant la crise sanitaire, seront levés dans la nuit de samedi à dimanche un petit peu après minuit. Seuls les contrôles habituels dans le cadre de la lutte anti-terroriste et de la surveillance migratoire seront maintenus.