L'Espagne rouvre ses frontières, bonne nouvelle pour Toulouse

L'Espagne va avancer au 21 juin le rétablissement de la libre circulation avec tous les pays de l'UE, sauf à la frontière terrestre avec le Portugal où les contrôles seront levés le 1er juillet, a annoncé dimanche le chef du gouvernement Pedro Sanchez à la télévision. Cette levée des restrictions devait au départ avoir lieu le 1er juillet mais a été avancée.

A Toulouse, les Espagnols représentent 50% de la clientèle étrangère

Pour Toulouse, cette décision est importante : "C'est une bonne nouvelle pour nous. Surtout pour Toulouse parce que c'est notre plus grosse clientèle touristique. Cela représente pas loin de 50% des touristes étrangers qui viennent à Toulouse. Je ne sais pas si c'est intéressant pour les villes côtières qui attendaient que les touristes français restent en France mais pour nous en tant que ville de plaine, c'est une bonne nouvelle. Cela va améliorer le contexte morose que nous traversons actuellement", explique Ivo Danad, le président de l'UMIH 31 (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie).

"La reprise est timide"

Voilà qui devrait permettre de relancer un peu l'économie toulousaine car depuis le début du déconfinement, le compte n'y est pas du tout explique Ivo Danaf : "Depuis le déconfinement, la reprise est très timide. On s'attendait à mieux. On ne peut pas dire que c'est une vraie reprise. On sent encore une certaine réticence de la population à se libérer. La fréquentation n'est pas là, à part les cafés et restaurants de jeunes qui sont un peu plus insouciants. La clientèle des 40 ans et plus n'est pas au rendez-vous. Même sans les restrictions sanitaires, je crois que c'est psychologique chez les gens. Il y a encore cette peur d'attraper cette maladie", ajoute le président de l'UMIH 31.