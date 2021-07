L'espérance de vie en forte baisse en 2020 et 205 500 habitants en moins d'ici 2050 dans les Hauts-de-France

L'INSEE a dévoilé ce jeudi son bilan démographique pour l'année 2020 dans les Hauts-de-France. L’espérance de vie a diminué d'un an chez les hommes et de 9 mois chez les femmes, soit plus que la moyenne nationale. Selon ses prévisions, il y aura également près de 205 500 habitants de moins en 2050.

L’espérance de vie des habitants des Hauts-de-France a diminué en 2020. Une première depuis plus de 50 ans selon l'INSEE qui vient de publier son bilan démographique annuel pour la région.

Dans la région, les hommes vivent en moyenne jusqu'à 76,6 ans. C'est un an en moins par rapport à 2019. Chez les femmes, l'espérance de vie est de 83,1 ans, soit neuf mois de moins en un an. Une baisse plus forte qu'au niveau national (-6 mois chez les hommes et 79,2 ans, -5 mois chez les femmes et 85,2 ans). En 2020, on vit dans les Hauts-de-France plus de deux ans de moins qu'ailleurs.

Plus de décès à cause du Covid

Cela s'explique par la hausse des décès liés au Covid (61 000, soit 6000 de plus qu'en 2019). Une hausse accentuée par une "plus mauvaise santé des habitants de la région", selon Jean-Christophe Fanouillet, le directeur régional de l'INSEE. "L’obésité, plus importante dans notre région et notamment liée à la plus grande pauvreté, est un des facteurs important de risque".

Cette hausse de la mortalité combinée à une baisse du nombre de naissances (1600 de moins en 2020 par rapport en 2019) a entraîné une perte de 12 000 habitants dans les Hauts de France en 2020 (-0,2% contre une augmentation de 0,2% dans toute la France). Une baisse plus marquée dans les départements de l'Aisne, du Pas-de-Calais ou de la Somme.

Moins 205 000 habitants en 2050

Et cette baisse de population devrait continuer même après la crise sanitaire. Dans ses projections jusqu'en 2050, l'INSEE prévoit que la région va perdre 205 500 habitants. Les Hauts-de-France perdraient 5000 habitants par an jusqu'en 2035, puis 10 000 habitants par an à partir de 2045. En cause, le fait qu'à partir de 2045 le nombre de naissances ne compensera plus le nombre de décès. Seule l'Oise gagnerait des habitants (400 habitants par an). Le Pas-de-Calais de son côté perdrait en moyenne 3000 habitants par an.

En 2020, les Hauts-de-France redescendent à la 5ème place du classement des régions les plus peuplés, avec 5,798 millions d'habitants. En 2018, elle était 3ème.