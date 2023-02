L'espérance de vie en bonne santé progresse encore en France

Peut-être une nouvelle donnée à ajouter au débat sur la réforme des retraites ? L'espérance de vie sans incapacité a progressé d'un peu plus de deux ans et demi sur les 15 dernières années en France, selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) que révèle ce jeudi France Inter.

En France, l’espérance de vie à la naissance s’allonge régulièrement mais ces années supplémentaires de vie ne sont cependant pas toutes nécessairement vécues en bonne santé. C’est pourquoi la Drees, depuis 2018, publie chaque année un autre indicateur, l’espérance de vie sans incapacité, qui correspond au nombre d’années qu’une personne peut espérer vivre sans être limitée dans les activités de la vie quotidienne.

11 ans pour les hommes, 12,5 pour les femmes

Dans le détail, les hommes âgés de 65 ans peuvent espérer vivre un peu plus de 11 ans sans être limités dans leur vie quotidienne par un handicap ou une maladie. Cette espérance de vie sans incapacité est plus élevée chez les femmes : elle est de 12 ans et demi au-delà de 65 ans. Là encore, ces chiffres sont en augmentation. Dans une autre étude publiée en décembre 2020 , la Drees observait une espérance de vie sans incapacité à 65 ans de 11,5 ans pour les femmes et de 10,4 ans pour les hommes.

La Drees souligne que l'épidémie de Covid-19 a perturbé ces estimations ces dernières années, notamment en raison de la restriction des déplacements, durant les années 2020 et 2021. "Il faudra attendre les données de l’année 2022, et la fin de la plupart des restrictions causées par l’épidémie de Covid-19, pour voir si la forte augmentation des espérances de vie sans incapacité observée en 2021 se poursuit hors contexte de restriction des déplacements", écrit l'organisme.

En 2020, année la plus récente pour laquelle ces données sont disponibles pour tous les pays européens, la France se situait au dixième rang des pays de l'Union européenne à 27 membres, avec un niveau au-dessus de la moyenne européenne (+ 8 mois). Pour les femmes, la France se situe au cinquième rang, au-dessus de la moyenne européenne (+1 an et 8 mois).

L'évolution de l'espérance de vie varie en fonction du lieu d'habitation. Selon l'Insee , les Hauts-de-Seine détiennent l'espérance de vie des hommes à la naissance la plus élevée, fixée à 81,9 ans en 2022. L'espérance de vie des femmes à la naissance est la plus élevée dans le Rhône, Paris, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne, avec 86,7 ans.