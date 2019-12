L'Esplanade de Montpellier bouclée pour la venue demain du président de la République

Montpellier, France

Le Président de la République vient demain matin à Montpellier. Il va ouvrir les Assises de l'économie de la mer au Corum de Montpellier . Il doit arriver entre 9h et 9h30 et repartir en fin de matinée. Même si le président ne sera là que quelques heures, sa venue aura des conséquences sur l' accès au centre ville.

L'esplanade Charles de Gaule fermée toute la matinée

L'esplanade de Montpellier sera bouclée a partir des entrées du marché de Noêl. Les lycéens de Joffre ne pourront pas la traverser demain matin pour aller en cours. Seuls les participants aux assises de la mer pourront passer les points de contrôles pour rejoindre le Corum : ils sont invités à venir avant 7h30.

Les rues qui donnent sur l esplanade seront fermées, des policiers nationaux et municipaux seront présents. Les boulevard Sarrail et Bonne Nouvelle seront interdits à la circulation toute la matinée. Le parking de la comédie sera accessible en voiture par le tunnel de la comédie.

Interruption de courte durée du trafic des trams au Corum

Les trams vont circuler. Une interruption du trafic de courte durée est à prévoir au niveau du Corum à l arrivée vers 9h du président de la République accompagné de trois ministres ,Elisabeth BORNE,la ministre de la Transition écologique et solidaire, Didier GUILLAUME, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation et Annick GIRARDIN, la ministre des Outre-mer et lors de son départ à la mi journée.

Emmanuel Macron ne devrait pas sortir du Corum à moins changement de dernière minute. On avait évoqué une visite de l'exposition Soulages au Musée Fabre, à quelques centaines de mètres du Corum, pas prévue dans le programme .

Les accès à l'Esplanade et au marché de noël ne seront ouverts qu’après le départ du président à la mi journée.